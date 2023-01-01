Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре

Форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Венсан Абубакар может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что нападающий несчастлив в клубе. Он даже не праздновал свой последний гол в чемпионате Саудовской Аравии, который принес «Аль-Насру» минимальную победу (1:0).

К слову, руководство «Аль-Насра» готово продать 30-летнего камерунца за 10 миллионов долларов.

Ранее «Аль-Наср» официально объявил о подписании звездного португальца Криштиану Роналду.