Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
Абубакар хочет покинуть саудовский клуб
Форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Венсан Абубакар может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что нападающий несчастлив в клубе. Он даже не праздновал свой последний гол в чемпионате Саудовской Аравии, который принес «Аль-Насру» минимальную победу (1:0).
К слову, руководство «Аль-Насра» готово продать 30-летнего камерунца за 10 миллионов долларов.
Ранее «Аль-Наср» официально объявил о подписании звездного португальца Криштиану Роналду.
🚨Vincent Aboubakar, Khaleej maçında attığı gol sonrası sevinmemesi Arabistan basınında geniş yer buldu.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 1, 2023
🔸 AL Nassr, Aboubakar'a gelecek teklifleri dinleyecek.
🔸 Kamerunlu oyuncu için yaklaşık 10 milyon dolar isteniyor.pic.twitter.com/Q07txjy0Om https://t.co/6AdH9OsQkQ
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