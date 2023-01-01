Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
Другие новости
01 января 2023, 18:40 |
1293
0

Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре

Абубакар хочет покинуть саудовский клуб

01 января 2023, 18:40 |
1293
0
Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
Twitter. Венсан Абубакар

Форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Венсан Абубакар может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что нападающий несчастлив в клубе. Он даже не праздновал свой последний гол в чемпионате Саудовской Аравии, который принес «Аль-Насру» минимальную победу (1:0).

К слову, руководство «Аль-Насра» готово продать 30-летнего камерунца за 10 миллионов долларов.

Ранее «Аль-Наср» официально объявил о подписании звездного португальца Криштиану Роналду.

По теме:
ВИДЕО. Ломаченко начал год с новой проповеди российского попа
ВИДЕО. Классный удар Мудрика. Шахтер определил лучший гол года
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Металлиста продолжит карьеру в Понте Прете
Венсан Абубакар Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд трансферы видео
Источник Twitter
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Футбол | 01 января 2023, 12:17 7
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми
Румынский клуб расторг контракт с украинцем, назвавшим русских миролюбивыми

Евгений Бохашвили получил статус свободного агента

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января
Футбол | 01 января 2023, 14:55 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 января

Важные события во всех видах спорта

Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
Футбол | 31.12.2022, 21:40
Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
10 событий 2022 года, которые мы запомним, несмотря на войну
Другие виды | 01.01.2023, 14:20
10 событий 2022 года, которые мы запомним, несмотря на войну
10 событий 2022 года, которые мы запомним, несмотря на войну
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Футбол | 01.01.2023, 11:11
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ прокомментировал ракетный удар рашистов по Украине
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ прокомментировал ракетный удар рашистов по Украине
31.12.2022, 16:53 2
Война
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
30.12.2022, 22:34 17
Футбол
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
30.12.2022, 18:42 8
Футбол
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
31.12.2022, 11:55
Футбол
Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
31.12.2022, 12:15 9
Теннис
Роналду в Аль-Насре: так не доставайся я никому
Роналду в Аль-Насре: так не доставайся я никому
31.12.2022, 13:53 9
Футбол
Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»
Евгений БОХАШВИЛИ: «Считаю, что большинство русских – миролюбивые люди»
01.01.2023, 11:35 10
Футбол
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
СТАХОВСКИЙ – Ломе: «Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил с оружием»
01.01.2023, 09:12 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности