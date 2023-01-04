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04 января 2023, 05:45 | Обновлено 04 января 2023, 06:01
117
0

ФОТО. Южная Африка или Саудовская Аравия? Аль-Наср презентовал Роналду

Представление 37-летнего нападающего состоялось в Эр-Рияде

04 января 2023, 05:45 | Обновлено 04 января 2023, 06:01
117
0
ФОТО. Южная Африка или Саудовская Аравия? Аль-Наср презентовал Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский форвард Криштиану Роналду был представлен в качестве игрока саудовского клуба «Аль-Наср».

Представление 37-летнего нападающего состоялось в Эр-Рияде на домашней арене клуба.

Ранее Криштиану на пресс-конференции ошибочно сказал, что приехал в Южную Африку: «Приезд в Южную Африку – это не конец карьеры для меня».

ФОТО. Саудовский клуб Аль-Наср презентовал Роналду на своем стадионе

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Криштиану Роналду видео Аль-Наср Эр-Рияд презентация
Источник Sport.ua
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