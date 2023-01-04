Другие новости04 января 2023, 05:45 | Обновлено 04 января 2023, 06:01
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ФОТО. Южная Африка или Саудовская Аравия? Аль-Наср презентовал Роналду
Представление 37-летнего нападающего состоялось в Эр-Рияде
04 января 2023, 05:45 | Обновлено 04 января 2023, 06:01
117
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Португальский форвард Криштиану Роналду был представлен в качестве игрока саудовского клуба «Аль-Наср».
Представление 37-летнего нападающего состоялось в Эр-Рияде на домашней арене клуба.
Ранее Криштиану на пресс-конференции ошибочно сказал, что приехал в Южную Африку: «Приезд в Южную Африку – это не конец карьеры для меня».
ФОТО. Саудовский клуб Аль-Наср презентовал Роналду на своем стадионе
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