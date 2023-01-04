ФОТО. Южная Африка или Саудовская Аравия? Аль-Наср презентовал Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду был представлен в качестве игрока саудовского клуба «Аль-Наср».

Представление 37-летнего нападающего состоялось в Эр-Рияде на домашней арене клуба.

Ранее Криштиану на пресс-конференции ошибочно сказал, что приехал в Южную Африку: «Приезд в Южную Африку – это не конец карьеры для меня».

ФОТО. Саудовский клуб Аль-Наср презентовал Роналду на своем стадионе