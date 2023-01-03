Осечка лидера. Арсенал не дожал Ньюкасл, Зинченко провел на поле весь матч

В 19 туре Английской Премьер-лиги лидер турнира «Арсенал» встречался с «Ньюкаслом». В стартовом составе «канониров» на поле вышел полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь быстрыми атаками вскрыть оборону соперников. Но в дальнейшем «сороки» сумели отодвинуть игру от своей штрафной. Футболисты «Арсенала» больше владели мячом, а гости грамотно защищались. Высокое напряжение матча приводило к частым остановкам игры после нарушений правил: в первом тайме арбитр показал игрокам пять желтых карточек.

«Сороки» едва не открыли счет перед перерывом: после скидки Шера Жоэлинтон головой пробил мимо ворот.

Вторая половина встречи прошла с большим территориальным преимуществом «Арсенала», но при этом «канониры» не создали большое количество моментов для взятия ворот. Самыми стоящими были два из них. Мартинелли, который головой замыкал навес с углового, не попал в ворота, а после удара Нкетиа Поуп ногой отбил мяч. Гости атаковали нечасто и угрожали воротам соперников преимущественно со стандартов.

В итоге, встреча завершилась нулевой ничьей. «Арсенал» прервал свою пятиматчевую победную серию в чемпионате.

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Английский Премьер-лига. 19 тур.

«Арсенал» – «Ньюкасл» – 0:0

Нкетиа (32), Эдегор (40), Джака (42), Зинченко (90+6) – Гимарайнс (27), Уилсон (28), Жоэлинтон (58), Альмирон (59), Ласселс (90+7)

«Арсенал»: Рамсдэйл, Уайт (Томиясу, 76), Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Партей, Джака, Сака, Нкетиа, Мартинелли

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бьорн, Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок (Сент-Максимен, 87), Альмирон (Мёрфи, 68), Уилсон (Вуд, 68), Жоэлинтон

Арбитр: Энди Медли

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ – НЬЮКАСЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА