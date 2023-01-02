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02 января 2023, 22:25 |
119
0

Арсенал - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч между командами топ-3 АПЛ

02 января 2023, 22:25 |
119
0
Арсенал - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
twitter.com/nufc

3 января состоится топ-матч тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Игра стартует в 21:45.

Арсенал

Возможно, болельщики «Арсенала» все еще не верят своим глазам, когда смотрят на таблицу нынешнего сезона чемпионата Англии. Давно такого не было, чтобы лондонская команда после 16-ти туров не просто была в топ-4, а уверенно лидировала, опережая« Манчестер Сити» на 7 очков. 43 очка по итогам 16 матчей является одним из лучших показателей в истории чемпионатов Англии, а четыре прошлых раза, когда команды добивались такого результата, они становились чемпионами.

«Арсенал» спокойно вышел из паузы на ЧМ-2022, добыв победы над «Вест Хэмом» и «Брайтоном». Лондонцы забили 7 голов в двух встречах, показали неплохой футбол и готовы удивлять дальше. Порадовало и полноценное возвращение на поле Александра Зинченко, который впервые с 12 ноября появился в стартовом составе.

Судя по всему, в самом клубе поверили, что команда может бороться за титул АПЛ, поэтому менеджмент активен на трансферном рынке в попытках подписать Михаила Мудрика. Но точно без украинца «Арсеналу» предстоит игра с «Ньюкаслом», который идет в топ-3 и явно намерен бороться за место в Лиге чемпионов.

Ньюкасл

Если фаны «Арсенала» удивлены нынешней позицией своей команды, то болельщики «Ньюкасла» наверняка просто шокированы. Команда Эдди Хау демонстрирует прогресс и стабильность, занимая 3-е место с отставанием от «Арсенала» в 9 очков. У Сорок, как и у его предстоящего оппонента, лишь одно поражение в сезоне АПЛ, а также всего 11 пропущенных голов. Это лучший показатель среди всех команд. Правда, есть проблемы с голами. «Ньюкасл» лишь в одном из последних пяти матчей сумел забить больше одного гола.

Не исключено, что именно слабые действия у чужих ворот вынуждают клуб искать усиление состава, а того же Мудрика называли одним из претендентов на переход. Не забываем, что у клуба не так давно сменился владелец, хотя инвесторы из Саудовской Аравии пока не разбрасываются деньгами так, как они могли бы.

«Арсенал» в этом противостоянии выглядит фаворитом, но их соперник готов преподнести праздничный сюрприз и себе, и «Манчестер Сити».

Ориентировочные составы

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Джака, Парти, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа

Ньюкасл: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Гимараэш, Жоэлинтон, Альмирон, Сан-Максимин, Уилсон

3 января, вторник

Арсенал - Ньюкасл
Лондон. Старт в 21:45
Арбитр: Эндрю Мэдли
Прямая ТВ-трансляция – Сетанта Спортс
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник Sport.ua
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