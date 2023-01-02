Во вторник, 3 января, состоится поединок 19 тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

«Канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ, на семь очков опережая ближайшего преследователя («Мен Сити»). В предыдущем туре «Арсенал» обыграл «Брайтон» со счетом 4:2. В стартовом составе лондонского клуба вышел и украинец Александр Зинченко, которого тренерский штаб «канониров» заменил во втором тайме. «Ньюкасл» идет на третьем месте турнирной таблицы. В прошлом туре «сороки» на своем поле не сумели справиться с «Лидсом», сыграв вничью со счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ньюкасл», за которой можно следить в украинской версии сайта.