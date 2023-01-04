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04 января 2023, 03:17 | Обновлено 04 января 2023, 03:39
47
0

Микель АРТЕТА: «Судья не назначил два чистых пенальти»

Главный тренер «Арсенала» отреагировал на нулевую ничью с «Ньюкаслом»

04 января 2023, 03:17 | Обновлено 04 января 2023, 03:39
47
0
Микель АРТЕТА: «Судья не назначил два чистых пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на нулевую ничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ:

«Я горжусь своей командой. У нас было несколько шансов забить. Если мы продолжим так играть и доминировать, то выиграем много матчей.

Было два пенальти. Все очень просто. Я говорю о том, что видел. Это были два чистых пенальти.

Нам чего-то не хватало в последней трети. Не было движения и качества, чтобы поразить цель. Это был тяжелый матч, «Ньюкасл» – хорошая команда.

Трансферы? У нас есть травмированные игроки в линии атаки. У нас не так много вариантов, но что есть. Важно улучшать нашу команду в каждом трансферном окне».

В матче 19-го тура АПЛ «Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0). Украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров.

Коуч лондонцев Микель Артета выглядел расстроенным. Судьи не назначили два пенальти для его команды. Сначала, когда Дэн Берн оттянул Габриэля назад после штрафного удара, а затем Джейкоб Мерфи сыграл рукой на ​​последних минутах матча.

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Источник BBC
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