Англия04 января 2023, 02:00 | Обновлено 04 января 2023, 03:00
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Арсенал – Ньюкасл – 0:0. Почему не назначили пенальти? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги
04 января 2023, 02:00 | Обновлено 04 января 2023, 03:00
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В матче 19-го тура АПЛ «Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0). Украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров.
Спорный эпизод произошел в компенсированное время матча. После прострела игрока канониров вингер «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи сыграл рукой. Однако судья Эндрю Мэдли не назначил пенальти в ворота «сорок». Видимо, арбитры посчитали касание неумышленным.
Арсенал – Ньюкасл – 0:0. Почему не назначили пенальти? Видеообзор матча
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