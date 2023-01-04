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04 января 2023, 02:00 | Обновлено 04 января 2023, 03:00
188
0

Арсенал – Ньюкасл – 0:0. Почему не назначили пенальти? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги

04 января 2023, 02:00 | Обновлено 04 января 2023, 03:00
188
0
Арсенал – Ньюкасл – 0:0. Почему не назначили пенальти? Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура АПЛ «Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0). Украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров.

Спорный эпизод произошел в компенсированное время матча. После прострела игрока канониров вингер «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи сыграл рукой. Однако судья Эндрю Мэдли не назначил пенальти в ворота «сорок». Видимо, арбитры посчитали касание неумышленным.

Арсенал – Ньюкасл – 0:0. Почему не назначили пенальти? Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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