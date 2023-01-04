В матче 19-го тура АПЛ «Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0). Украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров.

Спорный эпизод произошел в компенсированное время матча. После прострела игрока канониров вингер «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи сыграл рукой. Однако судья Эндрю Мэдли не назначил пенальти в ворота «сорок». Видимо, арбитры посчитали касание неумышленным.

Арсенал – Ньюкасл – 0:0. Почему не назначили пенальти? Видеообзор матча