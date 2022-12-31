Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити

В субботу, 31 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» сыграл на выезде с «Брайтоном».

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Встреча завершилась комфортной победой «канониров» со счетом 4:2.

В рядах лондонцев с первой и до 60-й минуты отыграл украинский защитник Александр Зинченко, который вернулся в стартовый состав. Он, напомним, не играл с 12 ноября, восстанавливаясь после мышечной травмы.

Победив, «Арсенал» с 43 очками в активе упрочил свое лидерство в таблице АПЛ. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 36 пунктов. «Горожане» в 18-м туре не переиграли дома «Эвертон» украинца Виталия Миколенко – ничья 1:1.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Брайтон – Арсенал – 2:4

Голы: Сака, 2 (0:1). Эдегор, 39 (0:2). Нкетиа, 47 (0:3). Митома, 65 (1:3). Мартинелли, 71 (1:4). Фергюсон, 77 (2:4).