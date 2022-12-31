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31.12.2022, FT 2 : 4
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Англия
31 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 31 декабря 2022, 21:44
715
2

Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити

«Канониры» на выезде обыграли «Брайтон»

31 декабря 2022, 21:40 | Обновлено 31 декабря 2022, 21:44
715
2
Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» сыграл на выезде с «Брайтоном».

Встреча завершилась комфортной победой «канониров» со счетом 4:2.

В рядах лондонцев с первой и до 60-й минуты отыграл украинский защитник Александр Зинченко, который вернулся в стартовый состав. Он, напомним, не играл с 12 ноября, восстанавливаясь после мышечной травмы.

Победив, «Арсенал» с 43 очками в активе упрочил свое лидерство в таблице АПЛ. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 36 пунктов. «Горожане» в 18-м туре не переиграли дома «Эвертон» украинца Виталия Миколенко – ничья 1:1.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Брайтон – Арсенал – 2:4

Голы: Сака, 2 (0:1). Эдегор, 39 (0:2). Нкетиа, 47 (0:3). Митома, 65 (1:3). Мартинелли, 71 (1:4). Фергюсон, 77 (2:4).

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Брайтон - Арсенал Брайтон Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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Для АПЛ это мало. И не такое съедали только за зиму. 
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roman75zpr
Арсенал в этом сезоне прям машина
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