В субботу, 31 декабря, в Брайтоне на стадионе «Амекс Стэдиум» состоится матч восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Брайтон» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток рефери Энтони Тейлора из Вайсеншэйва прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Брайтон



По ходу текущего сезона к матчам коллектива с достаточно скромными амбициями начал стремительно возрастать интерес со стороны футбольной общественности. И дело тут даже не в том, что «Брайтон» нынче находится достаточно близко к еврокубковой зоне в турнирной таблице, а в том, что бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби с переменным успехом продолжает начинания своего предшественника Грэма Поттера, который перебрался в лондонский «Челси» по ходу футбольного года.

Очевидно, что «чайки» серьезно рисковали, когда приглашали на тренерский пост наставника, который толком и не успел себя показать в реалиях украинского чемпионата из-за начала полномасштабного вторжения. Однако Де Дзерби, пока что, оправдывает осторожные надежды болельщиков, пусть и с довольно переменным успехом. К слову, «Арсенал» для итальянца с недавних пор является достаточно знаковым соперником. Именно против «канониров» впервые попробовал силы своей новой команды в Кубке английской лиги Де Дзерби, выиграл со счетом 3:1, но сразу после чемпионата мира-2022 в Катаре вылетел от куда-более скромного «Чарльтона». Этот матч, а также победа над «Саутгемптоном» несколькими днями ранее (3:1), и являются непосредственной подготовкой «Брайтона» к предстоящей игре.

Арсенал



Лондонский «Арсенал», в свою очередь, своим выступлением в первой части футбольного года сумел удивить даже наиболее оптимистично настроенных на этот сезон собственных фанатов. Команда Микеля Артеты имеет стабильный сбалансированный состав, достигает необходимых результатов, и уверенно идет к завоеванию чемпионского титула. С другой стороны, именно стабильность в основе «канониров» и является на данный момент их наиболее уязвимым местом. Стоит кому-то из ведущих футболистов вылететь на долгий срок, как лидеры чемпионата могут начать буксовать, и в итоге потерять жизненно важные очки в неподходящий момент.

К счастью, в условиях отсутствия украинского защитника Александра Зинченко подобное случалось лишь однажды – в игре против «Саутгемптона» (1:1), а уже в недавнем лондонском дерби против «Вест Хэма» (3:1) наш соотечественник отметил свое возвращение выходом на замену под конец встречи. Впрочем, если Зинченко еще можно изловчиться кем-то заменить, то с травмой колена у нападающего Габриэля Жезуса дела обстоят куда хуже. «Арсеналу» придется вскрывать динамичный блок от Де Дзерби без ведущего голеадора, однако менее чем через 24 часа стартует зимнее трансферное окно, на котором команда точно попытается подписать кого-то.

Ориентировочные составы



«Брайтон»: Санчес – Эступиньян, Колвилл, Данк, Велтман – Гросс, Гилмур – Митома, Лаллана, Марч – Троссард.

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Габриэль, Салиба, Вайт – Парти, Джака – Мартинелли, Эдегор, Сака – Нкетиа.

Не сыграют: Вебстер, Мак Аллистер, Модер – Жезус, Нельсон.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Артеты продолжит победный путь. Нашей ставкой будет позиция – «Арсенал» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 3.20 по линии Parimatch.

31 декабря, суббота