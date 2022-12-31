В субботу, 31 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле принял «Эвертон».

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Игра завершилась вничью 1:1. В рядах «ирисок» весь поединок на левом фланге обороны команжды отыграл украинец Виталий Миколенко.