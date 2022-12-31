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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
31.12.2022, FT 1 : 1
Эвертон
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Англия
31 декабря 2022, 21:05 |
767
0

Манчестер Сити – Эвертон – 1:1. Не прогнулись. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

31 декабря 2022, 21:05 |
767
0
Манчестер Сити – Эвертон – 1:1. Не прогнулись. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле принял «Эвертон».

Игра завершилась вничью 1:1. В рядах «ирисок» весь поединок на левом фланге обороны команжды отыграл украинец Виталий Миколенко.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Демарай Грэй (Эвертон).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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