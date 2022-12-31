31.12.2022, FT 1 : 1
Англия31 декабря 2022, 21:05 |
767
0
Манчестер Сити – Эвертон – 1:1. Не прогнулись. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
31 декабря 2022, 21:05 |
767
0
В субботу, 31 декабря, в матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на своем поле принял «Эвертон».
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Игра завершилась вничью 1:1. В рядах «ирисок» весь поединок на левом фланге обороны команжды отыграл украинец Виталий Миколенко.
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Демарай Грэй (Эвертон).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 декабря 2022, 18:31 0
Карлос Самбрано в очередной раз стал жертвой собственных выходок
Футбол | 30 декабря 2022, 20:45 1
«Эспаньол» возмущен тем, что поляк сыграет за «Барселону» в каталонском дерби
Футбол | 31.12.2022, 11:55
Бокс | 31.12.2022, 18:09
Футбол | 31.12.2022, 01:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.12.2022, 21:15 29
31.12.2022, 15:20 2
30.12.2022, 14:37 9
30.12.2022, 23:21 53
30.12.2022, 12:00 26
30.12.2022, 14:29 6
29.12.2022, 22:11 7
31.12.2022, 13:53 4