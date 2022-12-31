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31 декабря 2022, 22:00 | Обновлено 31 декабря 2022, 22:06
907
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «У Эвертона было восемь человек сзади»

Наставник «Манчестер Сити» – о матче с «Эвертоном»

31 декабря 2022, 22:00 | Обновлено 31 декабря 2022, 22:06
907
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Пеп ГВАРДИОЛА: «У Эвертона было восемь человек сзади»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил поединок 18-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные разошлись миром 1:1 с командой украинца Виталия Миколенко – «Эвертоном».

«Отличная игра. Мы действительно хорошо сыграли в последних трех матчах, и это вселяет в меня оптимизм. Терять очки дома всегда тяжело, но я всегда стараюсь сделать нашу игру хорошей, и мы продолжали в этом ключе.

Я бы сказал, что у «Эвертона» было восемь человек сзади. В такой ситуации нужно двигаться и атаковать в нужный момент. В общем-то, мы это и делали. Мы не позволяли им развернуться в переходных фазах. «Эвертон» забил великолепный гол, и когда такое происходит, вы говорите «поздравляю», но, в целом, мы сыграли очень хорошо», – заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» в таблице АПЛ занимает 2 место с 36 очками. Лидирует «Арсенал», у которого 43 пункта. «Эвертон» идет 16-м с 15 очками в активе.

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Источник BBC
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