АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
Очередного гола Холанда оказалось недостаточно
Состоялись еще четыре матча в рамках 18-го тура АПЛ. «Эвертон» Виталия Миколенко сумел отобрать очки у «Манчестер Сити». Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле все 90 минут.
«Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 0:2
Голы: Айю 19, Эзе 36
«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 1:1
Голы: Холанд 24 – Грей 64
«Ньюкасл» – «Лидс» – 0:0
«Фулхэм» – «Саутгемптон» – 2:1
Голы: Ворд-Праус 32 (автогол), Пальинья 88 – Ворд-Праус 56
На 96-й минуте Митрович (Фулхэм) не реализовал пенальти (вратарь).
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