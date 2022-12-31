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31 декабря 2022, 19:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 20:05
2544
1

АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити

Очередного гола Холанда оказалось недостаточно

31 декабря 2022, 19:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 20:05
2544
1
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити

Состоялись еще четыре матча в рамках 18-го тура АПЛ. «Эвертон» Виталия Миколенко сумел отобрать очки у «Манчестер Сити». Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч и провел на поле все 90 минут.

«Борнмут» – «Кристал Пэлас» – 0:2
Голы: Айю 19, Эзе 36

«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 1:1
Голы: Холанд 24 – Грей 64

«Ньюкасл» – «Лидс» – 0:0

«Фулхэм» – «Саутгемптон» – 2:1
Голы: Ворд-Праус 32 (автогол), Пальинья 88 – Ворд-Праус 56
На 96-й минуте Митрович (Фулхэм) не реализовал пенальти (вратарь).

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Английская Премьер-лига Борнмут Кристал Пэлас Манчестер Сити Эвертон Ньюкасл Лидс Фулхэм Саутгемптон Манчестер Сити - Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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