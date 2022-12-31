Англия31 декабря 2022, 16:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:26
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Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити
Украинец снова выйдет в основе
31 декабря 2022, 16:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:26
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Сегодня, 31 декабря «Эвертон» 18-м туре АПЛ сыграет с «Манчестер Сити». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
Состав «Эвертона»: Пикфорд, Пэттерсон, Коуди, Тарковски, Годфри, Миколенко, Гана, Онана, Айвоби, Грей, Калверт-Льюин
📋 | Lining up for Everton today...#MCIEVE pic.twitter.com/6oNj1TcCBC— Everton (@Everton) December 31, 2022
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