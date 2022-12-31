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  4. Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити
Англия
31 декабря 2022, 16:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:26
224
0

Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити

Украинец снова выйдет в основе

31 декабря 2022, 16:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 17:26
224
0
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 31 декабря «Эвертон» 18-м туре АПЛ сыграет с «Манчестер Сити». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Пэттерсон, Коуди, Тарковски, Годфри, Миколенко, Гана, Онана, Айвоби, Грей, Калверт-Льюин

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Источник Sport.ua
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