Миколенко – в основе Эвертона на матч с Манчестер Сити

Сегодня, 31 декабря «Эвертон» 18-м туре АПЛ сыграет с «Манчестер Сити». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Пэттерсон, Коуди, Тарковски, Годфри, Миколенко, Гана, Онана, Айвоби, Грей, Калверт-Льюин