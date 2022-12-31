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31 декабря 2022, 03:05 | Обновлено 31 декабря 2022, 03:11
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0

Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Виталия Миколенко попробует остановить подопечных Гвардиолы

31 декабря 2022, 03:05 | Обновлено 31 декабря 2022, 03:11
24
0
Манчестер Сити – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Twitter. Виталий Миколенко

В субботу, 31 декабря, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Эвертон». Стартовый свисток рефери Эндрю Мэдли прозвучит в 17:00 по киевскому времени.


Манчестер Сити


Команда Пепа Гвардиолы после ЧМ-2022 выиграла две игры: вначале триллер с «Ливерпулем», а затем уверенная выездная победа над «Лидсом». Сейчас «МС» находится на второй позиции в таблице АПЛ и отстает от лондонского «Арсенала» на 5 пунктов. Boxing Day – это шанс для подопечных Пепа если не догнать «канониров», то как минимум сократить отставание. У Гвардиолы нет очень длинной лавки, но благо сейчас весь основной состав в боевой готовности. Не будем забывать, что центральный форвард команды Эрлинг Холанд в состоянии в одиночку решить исход встречи благодаря своим бомбардирским качествам. Да, «Эвертон» цепкая команда, но давайте будем честны – шансов у «ирисок» тут откровенно мало.


Эвертон


Команда украинского защитника Виталия Миколенко проваливает сезон 2022/23. Лэмпард не справляется с командой, хотя амбиций перед стартом было много. Сейчас клуб из Ливерпуля находится на 16-й строчке таблиці АПЛ, имея в своем активе всего 15 пунктов после 16 игр. К слову, от зоны вылета их отделяет всего одно очко. Да и старт после Мундиаля у команды вышел не очень – поражение у себя дома «Вулверхэмптону», который, к слову, и находится в зоне вылета. Украинским болельщикам интересен этот матч тем, что тут будет играть Миколенко, но разве Виталий способен 90 минут выбегать против Мареза, помогать с Холандом, еще и перехватывать передачи Де Брюйне? Надеемся, что способен, но в это, к сожалению, мало верится. «Сити» – гранд АПЛ, да и мирового футболе вообще. Все позиции у «горожан» закрыты лучше, да и игра строится понадежнее и интереснее.


Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Канселу, Лапорт, Стоунз – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Силва, Фоден, Холанд

«Эвертон»: Пикфорд – Паттерсон, Миколенко, Тарковски, Коуди – Онана, Гуйе, Ивоби – Грэй, Макнил, Мопе


Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Гвардиолы продолжит победный путь. Нашей ставкой будет позиция фора (-2) «Манчестер Сити» за коэффициент 1.60

31 декабря, суббота

«Манчестер Сити» – «Эвертон»
Манчестер. «Этихад». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Эндрю Мэдли
Прогноз Sport.ua – 3:0
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Источник Sport.ua
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