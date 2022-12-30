Фулхэм - Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч

31 декабря на «Крейвен Коттедж» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Саутгемптоном». Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

«Фулхэм»

Команда считается классическим английским «футбольным лифтом». Этот статус помог им в прошлом сезоне - «дачники» в очередной раз стали безоговорочными лидерами Чемпионшипа. Так что никто не рассматривал результаты там как невероятное достижение в исполнении Марку Силвы. Свой потенциал как наставника португалец должен показывать в этом сезоне, когда на него возлагают задачу разорвать цепь постоянных вылетов АПЛ после первого же года. Пока что результаты его подопечных неплохие. Новичок начал с пары ничьих, в том числе с «Ливерпулем», и победы 3-2 с «Брентфордом». В 15 матчах до ноября взято 5 побед и 19 очков - это позволяло встретить Рождество в верхней части таблицы. А зимой получилось стартовать с 3-0 на поле «Кристал Пэлас».

«Саутгемптон»

Клуб стал 1-м из разочарований в этом сезоне. Казалось, что при немалых финансовых вливаниях в исполнении нового владельца, Драгана Солака, в сочетании с тренерскими талантами Ральфа Хазенхюттля, позволит «святым» вернуться в борьбу за еврокубки. Но на деле идет другая борьба, за выживание. И никого не удивило то, что в начале ноября австрийского тренера уволили. Хотя незадолго до этого были не только ничья с «Вест Хэмом», но и 1-0 с «Борнмутом» и 1-1 с «Арсеналом». Поражения от «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла» стали роковыми для него. Правда, и у его преемника, Натана Джонса, мало что получалось. «Сейнтс» с трудом, по пенальти, прошли в Кубке Лиги «Шеффилд Уэнсдей», после чего в АПЛ проиграли 1-3 нестабильному «Ливерпулю». Только в декабре получилось выиграть, но многих ли впечатлили кубковые 2-1 с «Линкольн Сити»? Причем оформленные в волевом стиле, за счет дубля Че Адамса. Вот только потом вернул на Землю всех «Брайтон», выигравший на «Сент-Мэри» 3-1.

Статистика личных встреч

У «Фулхэма» 1 победа в 11 матчах. Более того, «Саутгемптон» выиграл трижды при ничьей в 4 крайних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что «дачникам» пора улучшить статистику. Пока что «Саутгемтпон» не выглядит выздоровевшим - ставим на победу «Фулхэма» c коэффициентом - 2,05 от Parimatch.