Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл на ноль в матче «Реала» в 1/16 финала Кубка Испании.

3 января мадридский клуб в гостях встречался с «Касереньо», клубом 4-го дивизиона, и одержал минимальную победу (1:0)

Единственный гол для галактикос забил Родри на 69-й минуте.

Оставшиеся матчи стадии 1/16 финала Кубка Короля пройдут 5 и 6 января.

Кубок Испании

1/16 финала, 4 января

Эспаньол – Сельта – 3:1 (д.в.)

Голы: Пуадо, 53, Дардер, 97, Меламед, 118 – Пасиенсия, 15.

Картахена – Вильярреал – 1:5

Голы: Васкес, 39 – Баэна, 49, Данжума, 56, Моралес, 60, Чуквезе, 85, Капу, 90.

Ла-Нуссия – Валенсия – 0:3

Голы: Клюйверт, 3, Мориба, 31, Дуро, 72.

Касереньо – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Родриго, 69.

Леванте – Хетафе – 3:2

Голы: Постиго, 52, Муньос, 62, Мораес, 90+1 – Мунир, 34, 56.

Сеута – Эльче – 1:0

Гол: Родри, 44 (пен).

Спортинг Хихон – Райо Вальекано – 2:0

Голы: Милованович, 57, 88.