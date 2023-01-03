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Кубок Испании
Картахена
03.01.2023, FT 1 : 5
Вильярреал
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Испания
03 января 2023, 23:59 | Обновлено 04 января 2023, 00:35
249
0

Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона

Королевский клуб пробился в 1/8 финала Кубка Короля

03 января 2023, 23:59 | Обновлено 04 января 2023, 00:35
249
0
Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл на ноль в матче «Реала» в 1/16 финала Кубка Испании.

3 января мадридский клуб в гостях встречался с «Касереньо», клубом 4-го дивизиона, и одержал минимальную победу (1:0)

Единственный гол для галактикос забил Родри на 69-й минуте.

Оставшиеся матчи стадии 1/16 финала Кубка Короля пройдут 5 и 6 января.

Кубок Испании

1/16 финала, 4 января

Эспаньол – Сельта – 3:1 (д.в.)

Голы: Пуадо, 53, Дардер, 97, Меламед, 118 – Пасиенсия, 15.

Картахена – Вильярреал – 1:5

Голы: Васкес, 39 – Баэна, 49, Данжума, 56, Моралес, 60, Чуквезе, 85, Капу, 90.

Ла-Нуссия – Валенсия – 0:3

Голы: Клюйверт, 3, Мориба, 31, Дуро, 72.

Касереньо – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Родриго, 69.

Леванте – Хетафе – 3:2

Голы: Постиго, 52, Муньос, 62, Мораес, 90+1 – Мунир, 34, 56.

Сеута – Эльче – 1:0

Гол: Родри, 44 (пен).

Спортинг Хихон – Райо Вальекано – 2:0

Голы: Милованович, 57, 88.

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Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Касереньо Эспаньол Сельта Картахена Вильярреал Ла-Нусия Валенсия Родриго Силва де Гоес Леванте Хетафе Сеута Эльче Спортинг Хихон Райо Вальекано Родриго
Источник Sport.ua
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