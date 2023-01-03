Лунин сыграл на ноль. Реал в Кубке минимально победил клуб 4-го дивизиона
Королевский клуб пробился в 1/8 финала Кубка Короля
Украинский голкипер Андрей Лунин сыграл на ноль в матче «Реала» в 1/16 финала Кубка Испании.
3 января мадридский клуб в гостях встречался с «Касереньо», клубом 4-го дивизиона, и одержал минимальную победу (1:0)
Единственный гол для галактикос забил Родри на 69-й минуте.
Оставшиеся матчи стадии 1/16 финала Кубка Короля пройдут 5 и 6 января.
Кубок Испании
1/16 финала, 4 января
Эспаньол – Сельта – 3:1 (д.в.)
Голы: Пуадо, 53, Дардер, 97, Меламед, 118 – Пасиенсия, 15.
Картахена – Вильярреал – 1:5
Голы: Васкес, 39 – Баэна, 49, Данжума, 56, Моралес, 60, Чуквезе, 85, Капу, 90.
Ла-Нуссия – Валенсия – 0:3
Голы: Клюйверт, 3, Мориба, 31, Дуро, 72.
Касереньо – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Родриго, 69.
Леванте – Хетафе – 3:2
Голы: Постиго, 52, Муньос, 62, Мораес, 90+1 – Мунир, 34, 56.
Сеута – Эльче – 1:0
Гол: Родри, 44 (пен).
Спортинг Хихон – Райо Вальекано – 2:0
Голы: Милованович, 57, 88.
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