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Англия
03 января 2023, 23:47 | Обновлено 04 января 2023, 00:50
819
1

Кошмар для ирисок. Эвертон пропустил 3 гола за 6 минут, Миколенко не помог

В домашнем матче «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма»

03 января 2023, 23:47 | Обновлено 04 января 2023, 00:50
819
1
Кошмар для ирисок. Эвертон пропустил 3 гола за 6 минут, Миколенко не помог
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура АПЛ «Эвертон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), пропустив три гола за шесть минут во втором тайме.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел весь матч в составе «ирисок». Главным тренером «Брайтона» является Роберто Де Дзерби, экс-наставник донецкого «Шахтера».

«Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0), украинец Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров.

«Манн Юнайтед» уверенно победил «Борнмут» (3:0). «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма» (0:1).

АПЛ. 19-й тур

Эвертон – Брайтон – 1:4

Голы: Грей, 90+2 (пен) – Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57

Лестер – Фулхэм – 0:1

Гол: Митрович, 17

Ман Юнайтед – Борнмут – 3:0

Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рэшфорд, 86.

Арсенал – Ньюкасл – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Mike000000
Лемпарду пора идти Дерби Каунти спасать.С Эвертона достаточно
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