Кошмар для ирисок. Эвертон пропустил 3 гола за 6 минут, Миколенко не помог
В домашнем матче «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма»
В матче 19-го тура АПЛ «Эвертон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), пропустив три гола за шесть минут во втором тайме.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел весь матч в составе «ирисок». Главным тренером «Брайтона» является Роберто Де Дзерби, экс-наставник донецкого «Шахтера».
«Арсенал» не смог преодолеть сопротивление «Ньюкасла» (0:0), украинец Александр Зинченко отыграл весь матч за канониров.
«Манн Юнайтед» уверенно победил «Борнмут» (3:0). «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма» (0:1).
АПЛ. 19-й тур
Эвертон – Брайтон – 1:4
Голы: Грей, 90+2 (пен) – Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57
Лестер – Фулхэм – 0:1
Гол: Митрович, 17
Ман Юнайтед – Борнмут – 3:0
Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рэшфорд, 86.
Арсенал – Ньюкасл – 0:0
Турнирная таблица
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