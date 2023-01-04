Под Лэмпардом зашаталось кресло. Фрэнк пояснил причины фиаско с Брайтоном
Главный тренер «Эвертона» прокомментировал очередную неудачу в АПЛ
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард находится на грани отставки после неудачной игры команды. Коуч прокомментировал неудачу в матче 19-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:4):
«Причиной поражения стали индивидуальные ошибки и коллективные проблемы с защитой. Мы все разочарованы, мы все хотим побеждать.
Когда мы пропустили три гола за шесть минут, игра завершилась. Первый тайм был довольно равным. Мы допустили ошибку, из-за которой соперник забил гол. Это наставило нас нервничать. Нам не хваталось точности и скорости при игре с мячом. Когда «Брайтон» забил три гола, это убило игру. Последние полчаса были тяжелыми для всех, в том числе и для фанатов. Потому что игра уже была окончена.
Я не буду вдаваться в подробности того, что было сказано в раздевалке после матча. Нам нужно сделать выводы. Теперь впереди у нас игра против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии через несколько дней. Конечно, мы должны бороться за стабильность».
Бывший голкипер сборной Англии Пол Робинсон сказал, что «ириски» теперь должны принять «действительно важное решение» относительно будущего Фрэнка Лэмпарда.
События матча
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