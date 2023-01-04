Под Лэмпардом зашаталось кресло. Фрэнк пояснил причины фиаско с Брайтоном

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард находится на грани отставки после неудачной игры команды. Коуч прокомментировал неудачу в матче 19-го тура АПЛ с «Брайтоном» (1:4):

«Причиной поражения стали индивидуальные ошибки и коллективные проблемы с защитой. Мы все разочарованы, мы все хотим побеждать.

Когда мы пропустили три гола за шесть минут, игра завершилась. Первый тайм был довольно равным. Мы допустили ошибку, из-за которой соперник забил гол. Это наставило нас нервничать. Нам не хваталось точности и скорости при игре с мячом. Когда «Брайтон» забил три гола, это убило игру. Последние полчаса были тяжелыми для всех, в том числе и для фанатов. Потому что игра уже была окончена.

Я не буду вдаваться в подробности того, что было сказано в раздевалке после матча. Нам нужно сделать выводы. Теперь впереди у нас игра против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии через несколько дней. Конечно, мы должны бороться за стабильность».

Бывший голкипер сборной Англии Пол Робинсон сказал, что «ириски» теперь должны принять «действительно важное решение» относительно будущего Фрэнка Лэмпарда.