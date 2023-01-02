Во вторник, 3 января, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Эвертон» и «Брайтон». Стартовый свисток рефери Андре Марринер из Бирмингема прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эвертон



Заключительный этап прошлого сезона для «Эвертона» хотя бы немного скрасил приход Френка Лампарда на пост главного тренера и сопутствующее этому событию спасение прописки в «элите» английского футбола. После этой эмоциональной встряски фанаты «ирисок» хотели бы увидеть в исполнении своей команды более успешные выступления на старте нового сезона, однако ливерпульский коллектив до начала чемпионата мира-2022 в Катаре откровенно не впечатлял. Как итог, «Эвертон» уже точно не будет бороться за победу в Кубке английской лиги, а досадную серию из поражений удалось лишь немного приостановить в последний день 2022 года.

Безусловно, добыть ничью в игре против действующего чемпиона страны, «Манчестер Сити» (1:1), является достижением высоко уровня, однако есть все предпосылки предполагать, что эта акция так и останется одноразовым предложением. Лампард уже не первый месяц наигрывает один и тот же состав, в котором все большую роль играет украинский левый защитник Виталий Миколенко, но из которого при этом постоянно выпадают из-за травм другие ключевые исполнители. «Эвертон» все также остается силен в домашних матчах, хотя в данном контексте стоит уточнить, что сила команды заключается в непривлекательном оборонительном футболе, тогда как в атаке дела по-прежнему обстоят не лучшим образом.

Брайтон



Коллектив из Восточного Суссекса по ходу текущего сезона уже успел пережить смену главного тренера, хотя контекст данного события был довольно необычным. Работа Грэма Поттера оказалась настолько успешно, что его сразу переманили в лондонский «Челси», тогда как «чайки» недолго оставались без наставника во главе. Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби, которому раскрыть себя в Украине не позволила полномасштабная агрессия, получил действительно уникальный шанс в карьере наставника – возглавить клуб-авантюрист с незначительным финансовым ресурсом в наиболее популярной лиге мира, и при этом не нести на своих плечах никакого лишнего груза ответственности. Ситуация до боли похожа на этап работы итальянца в «Сассуоло» до «горняков».

Во главе нового клуба Де Дзерби уже успел пободаться с «Ливерпулем» Юргена Клоппа (3:3), «Тоттенхэмом» Антонио Конте (0:1), разбивал «Арсенал» Микеля Артеты (3:1) и «Челси» с бывшим наставником «Брайтона» (4:1) в Кубке лиги и чемпионате соответственно. Вот только наряду с этими прекрасными результатами встречались бесславные вылеты из кубкового турнира от того же «Чарльтона» или поражение от «Брентфорда» (0:2), что не позволяет на данном этапе говорить о полной адаптации команды под требования нового тренера. Последняя на данный момент игра «чаек» – против «Арсенала» (2:4), так же не может считаться успешной, так как они сначала получили три мяча в свои ворота, и только потом начали браться за голову.

Ориентировочные составы



«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коади, Годфри, Паттерсон – Ивоби, Гуйе, Дукуре – Калверт-Льюин, Грей.

«Брайтон»: Санчес – Эступиньян, Колвилл, Данк, Лэмпти – Гросс, Кайседо – Митома, Лаллана, Марч – Троссард.

Не сыграют: Гарнер, Кин, Онана, Таунсенд – Вебстер, Кайседо, Модер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Лампарда не справится с давлением соперников. Нашей ставкой будет позиция – «Брайтон» не проигрывает и ТВ 2.5 с коэффициентом 2.90 по линии Parimatch.

3 января, вторник