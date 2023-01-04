Англия04 января 2023, 02:40 | Обновлено 04 января 2023, 02:58
46
0
Эвертон – Брайтон – 1:4. Фиаско команды Миколенко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги
04 января 2023, 02:40 | Обновлено 04 января 2023, 02:58
46
0
В матче 19-го тура АПЛ «Эвертон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), пропустив три гола за шесть минут во втором тайме.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел весь матч в составе «ирисок».
Главным тренером «Брайтона» является Роберто Де Дзерби, экс-наставник донецкого «Шахтера».
АПЛ. 19-й тур
Эвертон – Брайтон – 1:4
Голы: Грей, 90+2 (пен) – Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Демарай Грэй (Эвертон).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон Марч (Брайтон).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Evan Ferguson (Брайтон).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2023, 23:47 1
В домашнем матче «Лестер» потерпел минимальное поражение от «Фулхэма»
Хоккей | 03 января 2023, 16:27 0
ЧМ по хоккею U-20 пройдет в Канаде
Футбол | 03.01.2023, 23:40
Футбол | 03.01.2023, 19:00
Футбол | 03.01.2023, 13:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.01.2023, 11:04 6
03.01.2023, 11:37 4
03.01.2023, 11:06 13
03.01.2023, 15:30 2
03.01.2023, 06:41 13
02.01.2023, 23:28
03.01.2023, 01:50 38
02.01.2023, 22:46 2