В матче 19-го тура АПЛ «Эвертон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), пропустив три гола за шесть минут во втором тайме.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел весь матч в составе «ирисок».

Главным тренером «Брайтона» является Роберто Де Дзерби, экс-наставник донецкого «Шахтера».

АПЛ. 19-й тур

Эвертон – Брайтон – 1:4

Голы: Грей, 90+2 (пен) – Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57