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Англия
04 января 2023, 02:40 | Обновлено 04 января 2023, 02:58
46
0

Эвертон – Брайтон – 1:4. Фиаско команды Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги

04 января 2023, 02:40 | Обновлено 04 января 2023, 02:58
46
0
Эвертон – Брайтон – 1:4. Фиаско команды Миколенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура АПЛ «Эвертон» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (1:4), пропустив три гола за шесть минут во втором тайме.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел весь матч в составе «ирисок».

Главным тренером «Брайтона» является Роберто Де Дзерби, экс-наставник донецкого «Шахтера».

АПЛ. 19-й тур

Эвертон – Брайтон – 1:4

Голы: Грей, 90+2 (пен) – Митома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Демарай Грэй (Эвертон).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Соломон Марч (Брайтон).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Evan Ferguson (Брайтон).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Роберто Де Дзерби видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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