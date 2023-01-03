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WTA
03 января 2023, 09:15 | Обновлено 03 января 2023, 09:23
1147
6

Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира

Ангелина играла хорошо, но опыт Азаренко сыграл решающую роль

03 января 2023, 09:15 | Обновлено 03 января 2023, 09:23
1147
6
Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) завершила борьбу в основе турнира WTA 500 в Аделаиде.

В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№26 WTA).

Аделаида. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Виктория Азаренко – 6:7(9), 6:7(5)

Отметим, что в первом сете Ангелина вела со счетом 5:1 и не реализовала 5 сетболов.

Это была первая встреча теннисисток. Азаренко ведет в матчах с украинками со счетом 24-2.

В следующем раунде Азаренко сразится против китаянки Чжэн Циньвэнь (№28 WTA).

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Виктория Азаренко Ангелина Калинина WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Sashamar
Вже на рівних, але ще занадто хвилюється. "Синдром Попелюшки" все ще заважає 
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+4
Олександр Радченко
Калинина молодец у неё карьера уже сложилась не смотря на огромное количество травм и показывает она красивый теннис ,а вот наша звезда Костюк пятый год обсырается. 
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+3
Александр Ад
розчарувала,вигривати в 1 сеті 5-1,мати 5 сет-пойнтів та програти....
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+2
Александр Науменко
Незважаючи на незрозумілі перепади, гра Гелі вселяє надії.
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+1
Santk86
Так сражаться всю игру, а в конце не принять легкую вторую подачу  и проиграть матч. Почему у наших такая проблема закончить сет, только надо хорошо подать на сет и тут возникают проблемы игра разваливается и проигрывается. 
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+1
Умник
Поапллодирую.
Реально на тай брейках уступить это лотерея
Ответить
+1
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