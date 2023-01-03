Аделаида. Калинина в боевом матче уступила экс-первой ракетке мира
Ангелина играла хорошо, но опыт Азаренко сыграл решающую роль
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) завершила борьбу в основе турнира WTA 500 в Аделаиде.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№26 WTA).
Аделаида. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Виктория Азаренко – 6:7(9), 6:7(5)
Отметим, что в первом сете Ангелина вела со счетом 5:1 и не реализовала 5 сетболов.
Это была первая встреча теннисисток. Азаренко ведет в матчах с украинками со счетом 24-2.
В следующем раунде Азаренко сразится против китаянки Чжэн Циньвэнь (№28 WTA).
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