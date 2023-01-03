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  4. Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч с Ньюкаслом
Англия
03 января 2023, 20:47 | Обновлено 03 января 2023, 21:11
346
1

Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч с Ньюкаслом

Украинец начнет поединок с первых минут

03 января 2023, 20:47 | Обновлено 03 января 2023, 21:11
346
1
Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч с Ньюкаслом
ФК Арсенал. Александр Зинченко

Александр Зинченко попал в стартовый состав «Арсенала» на поединок 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла». В нынешнем сезоне украинец сыграл 11 матчей за «канониров», в которых сделал 1 голевую передачу.

Отметим, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, а «Ньюкасл» идет на третьем месте.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Одегор, Мартинелли, Нкетиа.

Поединок «Арсенал» - «Ньюкасл» состоится во вторник, 3 января, в Лондоне на «Эмирейтс Стедиум». Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник Sport.ua
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Алексей Янчук
Тільки він не забивав голів, на жаль
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