Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч с Ньюкаслом
Украинец начнет поединок с первых минут
Александр Зинченко попал в стартовый состав «Арсенала» на поединок 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла». В нынешнем сезоне украинец сыграл 11 матчей за «канониров», в которых сделал 1 голевую передачу.
Отметим, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, а «Ньюкасл» идет на третьем месте.
Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Одегор, Мартинелли, Нкетиа.
⚡️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️— Arsenal (@Arsenal) January 3, 2023
🇫🇷 Saliba at the back
🇳🇴 Odegaard in midfield
🇧🇷 Martinelli on the wing
Let’s start 2023 positively 🙌 pic.twitter.com/B1TN2fYDuQ
Поединок «Арсенал» - «Ньюкасл» состоится во вторник, 3 января, в Лондоне на «Эмирейтс Стедиум». Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
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