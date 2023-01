Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч с Ньюкаслом

Александр Зинченко попал в стартовый состав «Арсенала» на поединок 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла». В нынешнем сезоне украинец сыграл 11 матчей за «канониров», в которых сделал 1 голевую передачу.

Отметим, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, а «Ньюкасл» идет на третьем месте.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Вайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Одегор, Мартинелли, Нкетиа.

⚡️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️



🇫🇷 Saliba at the back

🇳🇴 Odegaard in midfield

🇧🇷 Martinelli on the wing



Let’s start 2023 positively 🙌 pic.twitter.com/B1TN2fYDuQ