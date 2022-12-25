ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
Златан опубликовал фото с ринга в своем Instagram с интересной подписью
Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович опубликовал фото в своем Instagram. На фотографии видно, что Златан тренировался в ринге.
«Счастливого Рождества вам и вашим женам! Чао».
Интересно, что в оригинале написано «Merry ChristmaZ to you and your wives! Ciao».
Скорее всего, это просто опечатка, ведь «Z» является рашистской символикой. Возможен и другой вариант: в Швеции есть популярный репер с псевдонимом Christmaz, поэтому существует вероятность какой-то отсылки к нему.
Ранее стало известно, что Ибрагимович восстановился после травмы крестообразной связки.
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