ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»

Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович опубликовал фото в своем Instagram. На фотографии видно, что Златан тренировался в ринге.

«Счастливого Рождества вам и вашим женам! Чао».

Интересно, что в оригинале написано «Merry ChristmaZ to you and your wives! Ciao».

Скорее всего, это просто опечатка, ведь «Z» является рашистской символикой. Возможен и другой вариант: в Швеции есть популярный репер с псевдонимом Christmaz, поэтому существует вероятность какой-то отсылки к нему.

Ранее стало известно, что Ибрагимович восстановился после травмы крестообразной связки.