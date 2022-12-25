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25 декабря 2022, 21:29 | Обновлено 25 декабря 2022, 21:30
3523
8

ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»

Златан опубликовал фото с ринга в своем Instagram с интересной подписью

25 декабря 2022, 21:29 | Обновлено 25 декабря 2022, 21:30
3523
8
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
Instagram. Златан Ибрагимович

Звездный шведский форвард Златан Ибрагимович опубликовал фото в своем Instagram. На фотографии видно, что Златан тренировался в ринге.

«Счастливого Рождества вам и вашим женам! Чао».

Интересно, что в оригинале написано «Merry ChristmaZ to you and your wives! Ciao».

Скорее всего, это просто опечатка, ведь «Z» является рашистской символикой. Возможен и другой вариант: в Швеции есть популярный репер с псевдонимом Christmaz, поэтому существует вероятность какой-то отсылки к нему.

Ранее стало известно, что Ибрагимович восстановился после травмы крестообразной связки.

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фото Златан Ибрагимович Рождество
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Stanislav Matusevych
А те, що малася на увазі перша літера імені відомого нарциса, ніхто не розглядав, як варіант?
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Mr Voevudskiy
Если свинопсы юзают букву Z, это не значит что её в принципе юзать нельзя. Шизики
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+3
KIPR ALECS
Тяжко Шукати чорну кішку в темній кімнаті, тим паче коли її там немає
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+3
gorgona882
Не шукайте зради там, де їх нема. У Ібри манія свого імені, і ця буква посилання саме на першу букву його імені, а саме Златан
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+2
IronValdemar
Навряд чи це стосується терористичної федерації. Батько боснієць, мама хорватка, а вони свого часу теж пережили не прості часи через сербів.
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+1
MrStepanovM .
мраZота, однозначно
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-4
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