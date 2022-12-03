Италия03 декабря 2022, 21:25 |
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Ибрагимович готов играть
Не хочет завершать карьеру
03 декабря 2022, 21:25 |
434
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Златан Ибрагимович восстановился после травмы крестообразной связки. 41-летний форвард «Милана» готов приступать к тренировками.
Напомним, шведский нападающий получил травму в мае, после чего восстанавливался 7 месяцев.
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