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Италия
03 декабря 2022, 21:25 |
434
0

Ибрагимович готов играть

Не хочет завершать карьеру

03 декабря 2022, 21:25 |
434
0
Ибрагимович готов играть
Getty Images/Global Images Ukraine

Златан Ибрагимович восстановился после травмы крестообразной связки. 41-летний форвард «Милана» готов приступать к тренировками.

Напомним, шведский нападающий получил травму в мае, после чего восстанавливался 7 месяцев.

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Источник Sport.ua
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