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  4. ВИДЕО. Дешам не ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 10:50 |
792
0

ВИДЕО. Дешам не ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022

Ответа не было, но была улыбка

15 декабря 2022, 10:50 |
792
0
ВИДЕО. Дешам не ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022
Instagram. Карим Бензема и Дидье Дешам

В среду, 14 декабря, состоялся матч 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Франции и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.

Эта победа позволила «синим» выйти в финал Мундиаля, где они сыграют с Аргентиной 18 декабря. После поединка с Марокко главный тренер Франции Дидье Дешам дал послематчевую пресс-конференцию, на которой у него спросили на счет участие Карима Бензема в финальном поединке. Ответа не последовала, но была улыбка:

«Следующий вопрос», – с улыбкой ответил коуч журналисту.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что «Реал» разрешил Бензема сыграть в финале ЧМ. Перед стартовым матчем ЧМ со сборной Австралии француз получил повреждение квадрицепса левого бедра и не сыграл ни одного матча на этом чемпионате мира.

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видео Дидье Дешам Карим Бензема сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Франция - Марокко Аргентина - Франция пресс-конференция
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Источник BBC
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