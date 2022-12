ВИДЕО. Дешам не ответил на вопрос про участие Бензема в финале ЧМ-2022

В среду, 14 декабря, состоялся матч 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Франции и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.

Эта победа позволила «синим» выйти в финал Мундиаля, где они сыграют с Аргентиной 18 декабря. После поединка с Марокко главный тренер Франции Дидье Дешам дал послематчевую пресс-конференцию, на которой у него спросили на счет участие Карима Бензема в финальном поединке. Ответа не последовала, но была улыбка:

«Следующий вопрос», – с улыбкой ответил коуч журналисту.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что «Реал» разрешил Бензема сыграть в финале ЧМ. Перед стартовым матчем ЧМ со сборной Австралии француз получил повреждение квадрицепса левого бедра и не сыграл ни одного матча на этом чемпионате мира.

Didier Deschamps' face when he's asked if Karim Benzema is coming back for the final 👀#BBCWorldCup #FifaWorldCup pic.twitter.com/lZTPSb9zdq