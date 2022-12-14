Осталось пройти Марокко. Бензема поможет Франции в финале ЧМ-2022?

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема готов помочь национальной команде в финале чемпионата мира.

«Реал» дал согласие на участие француза в финале Мундиаля в случае необходимости. Если Франция обыграет Марокко в 1/2 финала, выйдет в финал, где встретится с Аргентиной, то Бензема может присоединиться к сборной.

Отметим, что перед стартовым матчем ЧМ со сборной Австралии француз получил повреждение квадрицепса левого бедра и не сыграл ни одного матча на этом чемпионате мира.