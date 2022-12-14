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Чемпионат мира
14 декабря 2022, 20:20 | Обновлено 14 декабря 2022, 20:22
425
0

Осталось пройти Марокко. Бензема поможет Франции в финале ЧМ-2022?

«Реал» разрешил французу участвовать в финальном матче Мундиаля

14 декабря 2022, 20:20 | Обновлено 14 декабря 2022, 20:22
425
0
Осталось пройти Марокко. Бензема поможет Франции в финале ЧМ-2022?
Instagram. Карим Бензема

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема готов помочь национальной команде в финале чемпионата мира.

«Реал» дал согласие на участие француза в финале Мундиаля в случае необходимости. Если Франция обыграет Марокко в 1/2 финала, выйдет в финал, где встретится с Аргентиной, то Бензема может присоединиться к сборной.

Отметим, что перед стартовым матчем ЧМ со сборной Австралии француз получил повреждение квадрицепса левого бедра и не сыграл ни одного матча на этом чемпионате мира.

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Источник Mundo Deportivo
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