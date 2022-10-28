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ATP
28 октября 2022, 08:58 |
114
0

Турнир, принадлежащий семье Джоковича, в 2023 году не пройдет в Сербии

Соревнования будут перенесены в Боснию и Герцеговину

28 октября 2022, 08:58 |
114
0
Турнир, принадлежащий семье Джоковича, в 2023 году не пройдет в Сербии
АТР

В 2023 году грунтовой турнир серии АТР 250, который проводится в Белграде (Сербия) и принадлежит семье Новака Джоковича, не пройдет в Сербии.

Соревнования будут перенесены в город Баня-Лука в Боснии и Герцеговине.

При этом семья Джоковича по-прежнему будет контролировать и организовывать турнир, а младший брат 21-кратного чемпиона турниров Grand Slam Джордже останется его директором.

Это делается для того, чтобы была возможность модернизировать стадион в Белграде. После этого Джоковичи хотят повысить категорию турнира до ATP 500.

Ранее появились детали проведения нового турнира от ATP и WTA.

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