Турнир, принадлежащий семье Джоковича, в 2023 году не пройдет в Сербии

В 2023 году грунтовой турнир серии АТР 250, который проводится в Белграде (Сербия) и принадлежит семье Новака Джоковича, не пройдет в Сербии.

Соревнования будут перенесены в город Баня-Лука в Боснии и Герцеговине.

При этом семья Джоковича по-прежнему будет контролировать и организовывать турнир, а младший брат 21-кратного чемпиона турниров Grand Slam Джордже останется его директором.

Это делается для того, чтобы была возможность модернизировать стадион в Белграде. После этого Джоковичи хотят повысить категорию турнира до ATP 500.

Serbia Open organizers want to do necessary renovations in order to apply for 500 Series licence, that is why tournament is temporarily moved to Banja Luka.