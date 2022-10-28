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  4. Новый турнир от ATP и WTA. Без россии и беларуси
ATP
28 октября 2022, 08:45 |
460
0

Новый турнир от ATP и WTA. Без россии и беларуси

Соревнования будут проходить в Австралии

28 октября 2022, 08:45 |
460
0
Новый турнир от ATP и WTA. Без россии и беларуси
United Cup

Tennis Australia, ATP и WTA станут организаторами United Cup – нового ежегодного командного турнира, который откроет теннисный сезон в 2023 году.

В турнире примут участие смешанные команды из 18 стран, матчи пройдут в Брисбене, Перте и Сиднее с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Эти соревнования заменят в теннисном календаре мужской ATP Cup и будет иметь призовой фонд в размере 15 миллионов долларов США. Также участники турнира получат максимум по 500 рейтинговых очков ATP и WTA.

На данный момент известны первые подробности формата нового турнира:

  • первые 12 стран будут отобраны на основании шести самых высокорейтинговых игроков ATP и WTA;
  • оставшиеся шесть команд будут квалифицированы по лучшему суммарному рейтингу мужчин и женщин из каждой страны;
  • принимающей стране, Австралии, гарантировано участие в соревнованиях либо на основании рейтинга, либо в качестве wild card;
  • в каждой команде будет не более четырех мужчин и не более четырех женщин;
  • каждый город примет две группы по три страны;
  • каждая встреча будет состоять из двух мужских и двух женских одиночных матчей и одного смешанного парного матча;
  • победители групп в каждом городе разыграют одно из трех мест в Финале четырех (полуфинал);
  • три победителя каждого города пройдут в финал четырех и к ним присоединится еще одна лучшая команда по итогам плей-офф.

Жеребьевка United Cup состоится 10 декабря, где будут определены 18 команд.

Отмечается, что сборные россии и беларуси не будут допущены к участию в этом турнире из-за военного вторжения в Украину.

Ранее стал известен призовой фонд Итогового женского турнира.

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Источник Большой теннис Украины
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