Дискриминация? Чемпионка WTA Finals получит меньше, чем чемпион АТР Finals

Чемпионка Итогового турнира WTA получит на 3 миллиона меньше, чем чемпион Итогового турнира АТР, а также на 3 миллиона меньше, чем в 2019 году.

Общий призовой фонд составил 5 миллионов долларов, что на 9 миллионов меньше, чем в 2019 году в Шэньчжэне (последнем перед пандемией).

В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат 110 000 долларов.

Ранее также стала известна сумма призовых на ATP Finals, где общий призовой фонд стал рекордным.