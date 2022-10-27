Дискриминация? Чемпионка WTA Finals получит меньше, чем чемпион АТР Finals
Наглядная разница между мужским и женским теннисом
Чемпионка Итогового турнира WTA получит на 3 миллиона меньше, чем чемпион Итогового турнира АТР, а также на 3 миллиона меньше, чем в 2019 году.
Общий призовой фонд составил 5 миллионов долларов, что на 9 миллионов меньше, чем в 2019 году в Шэньчжэне (последнем перед пандемией).
В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат 110 000 долларов.
Ранее также стала известна сумма призовых на ATP Finals, где общий призовой фонд стал рекордным.
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