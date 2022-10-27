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ATP
27 октября 2022, 11:40 | Обновлено 27 октября 2022, 11:42
182
1

Дискриминация? Чемпионка WTA Finals получит меньше, чем чемпион АТР Finals

Наглядная разница между мужским и женским теннисом

27 октября 2022, 11:40 | Обновлено 27 октября 2022, 11:42
182
1
Дискриминация? Чемпионка WTA Finals получит меньше, чем чемпион АТР Finals
WTA

Чемпионка Итогового турнира WTA получит на 3 миллиона меньше, чем чемпион Итогового турнира АТР, а также на 3 миллиона меньше, чем в 2019 году.

Общий призовой фонд составил 5 миллионов долларов, что на 9 миллионов меньше, чем в 2019 году в Шэньчжэне (последнем перед пандемией).

В этом году за каждую победу на групповом этапе игроки получат 110 000 долларов.

Ранее также стала известна сумма призовых на ATP Finals, где общий призовой фонд стал рекордным.

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Итоговый турнир ATP Итоговый турнир WTA призовой фонд призовые
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Источник Sport.ua
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Spectra
Если женщины вернутся в Китай, то будут такие же призовые как у мужчин!
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