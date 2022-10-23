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ATP
23 октября 2022, 11:22 | Обновлено 23 октября 2022, 11:25
172
0

На Итоговом чемпионате ATP будет разыгран рекордный призовой фонд

Организаторы Nitto ATP Finals объявили сумму призового фонда в этом сезоне

23 октября 2022, 11:22 | Обновлено 23 октября 2022, 11:25
172
0
На Итоговом чемпионате ATP будет разыгран рекордный призовой фонд
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Восьмерка сильнейших теннисистов в этом сезоне поборется за рекордный призовой фонд в размере 14,75 миллионов долларов. Это на 103 процента больше, чем в прошлом сезоне, и на 64 процента больше, чем в 2019 году, когда был сыгран последний турнир до пандемии коронавируса.

Теннисист, выигравший все пять поединков на турнире, сможет забрать вместе с чемпионским кубком чек на 4 740 300 долларов, что на 105 процентов больше, чем в прошлом году. Это будут рекордные призовые для чемпиона в истории мужского и женского тенниса.

Каждая победа в групповом раунде принесет игроку $383,300. Успех в полуфинале будет стоить $1,070,000, а победа в решающем матче – $2,200,400.

Отметим, что на сейчас место на Итоговом чемпионате АТР себе гарантировали: Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Новак Джокович. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 13 по 20 ноября.

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Итоговый турнир ATP призовые рекорд Рафаэль Надаль Новак Джокович Каспер Рууд Карлос Алькарас Стефанос Циципас
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Источник Большой теннис Украины
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