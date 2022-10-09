Джокович выиграл турнир в Астане и квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Состоялся финал турнира ATP 500 в Казахстане.

В матче за титул бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№7 ATP) переиграл грека Стефаноса Циципаса (№6 ATP).

Астана. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4

Сербский теннисист добыл девятую победу подряд и четвертый титул в сезоне. Ранее он побеждал в Риме, на Уимблдоне и на прошлой неделе в Тель-Авиве.

Джокович также квалифицировался на Итоговый турнир ATP как победитель ТБШ. Благодаря победе в Астане серб гарантированно останется в топ-20 Чемпионской гонки после Мастерса в Париже.

Ранее место на ATP Finals обеспечили себе Алькарас, Надаль, Рууд и Циципас.