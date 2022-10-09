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  4. Джокович выиграл турнир в Астане и квалифицировался на Итоговый турнир ATP
ATP
09 октября 2022, 15:13 |
593
0

Джокович выиграл турнир в Астане и квалифицировался на Итоговый турнир ATP

В финале Новак одолел Стефаноса Циципаса, завоевав 90-й титул в карьере

09 октября 2022, 15:13 |
593
0
Джокович выиграл турнир в Астане и квалифицировался на Итоговый турнир ATP
ATP. Новак Джокович

Состоялся финал турнира ATP 500 в Казахстане.

В матче за титул бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович (№7 ATP) переиграл грека Стефаноса Циципаса (№6 ATP).

Астана. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4

Сербский теннисист добыл девятую победу подряд и четвертый титул в сезоне. Ранее он побеждал в Риме, на Уимблдоне и на прошлой неделе в Тель-Авиве.

Джокович также квалифицировался на Итоговый турнир ATP как победитель ТБШ. Благодаря победе в Астане серб гарантированно останется в топ-20 Чемпионской гонки после Мастерса в Париже.

Ранее место на ATP Finals обеспечили себе Алькарас, Надаль, Рууд и Циципас.

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Новак Джокович Стефанос Циципас ATP Астана Итоговый турнир ATP
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Источник Sport.ua
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