Греческий теннисист 4-й год подряд квалифицировался на Итоговый турнир

Греческий теннисист Стефанос Циципас квалифицировался на Итоговый турнир.

Соревнования пройдут в Турине с 13 по 20 ноября.

Для Стефаноса это будет четвертое подряд участие на одном из главных турниров серии АТР в году.

Отметим, что в 2019 году грек завоевал на этом турнире трофей.

В этом году Циципас провёл пять финалов, выиграв два титула (ATP 1000 Монте-Карло, ATP 250 Мальорка), дошёл до полуфинала на Australian Open и ещё двух турнирах (ATP 500 Акапулько, ATP 1000 Мадрид).

Ранее участие на Итоговом турнире сезона гарантировали Каспер Рууд (Норвегия), Рафаэль Надаль (Испания) и Карлос Алькарас (Испания).