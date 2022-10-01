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ATP
01 октября 2022, 16:25 | Обновлено 01 октября 2022, 16:26
46
0

Греческий теннисист 4-й год подряд квалифицировался на Итоговый турнир

Стефанос Циципас сыграет в Турине

01 октября 2022, 16:25 | Обновлено 01 октября 2022, 16:26
46
0
Греческий теннисист 4-й год подряд квалифицировался на Итоговый турнир
Instagram. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас квалифицировался на Итоговый турнир.

Соревнования пройдут в Турине с 13 по 20 ноября.

Для Стефаноса это будет четвертое подряд участие на одном из главных турниров серии АТР в году.

Отметим, что в 2019 году грек завоевал на этом турнире трофей.

В этом году Циципас провёл пять финалов, выиграв два титула (ATP 1000 Монте-Карло, ATP 250 Мальорка), дошёл до полуфинала на Australian Open и ещё двух турнирах (ATP 500 Акапулько, ATP 1000 Мадрид).

Ранее участие на Итоговом турнире сезона гарантировали Каспер Рууд (Норвегия), Рафаэль Надаль (Испания) и Карлос Алькарас (Испания).

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Источник Sport.ua
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