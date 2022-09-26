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Лига наций
26 сентября 2022, 23:10 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:39
487
0

Автор роскошного гола в ворота Германии завершит карьеру в сборной Венгрии

Адам Салаи сыграет в последний раз за национальную команду

26 сентября 2022, 23:10 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:39
487
0
Автор роскошного гола в ворота Германии завершит карьеру в сборной Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Салаи

Венгерский футболист Адам Салаи проведет свой последний матч за национальную команду.

Нападающий вышел в стартовом составе сборной Венгрии против сборной Италии в Лиге наций.

Отметим, что ранее Салаи оформил шедевр в ворота Германии в матче 5-го тура турнира.

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Адам Салаи Лига наций сборная Венгрии по футболу фото завершение карьеры
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Источник Sport.ua
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