Лига наций26 сентября 2022, 23:10 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:39
487
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Автор роскошного гола в ворота Германии завершит карьеру в сборной Венгрии
Адам Салаи сыграет в последний раз за национальную команду
26 сентября 2022, 23:10 | Обновлено 26 сентября 2022, 23:39
487
0
Венгерский футболист Адам Салаи проведет свой последний матч за национальную команду.
Нападающий вышел в стартовом составе сборной Венгрии против сборной Италии в Лиге наций.
Отметим, что ранее Салаи оформил шедевр в ворота Германии в матче 5-го тура турнира.
WE LOVE YOU ÁDÁM SZALAI ❤️🇭🇺— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) September 26, 2022
Forever our captain! pic.twitter.com/N6DS0n4ij7
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