Автор роскошного гола в ворота Германии завершит карьеру в сборной Венгрии

Венгерский футболист Адам Салаи проведет свой последний матч за национальную команду.



Нападающий вышел в стартовом составе сборной Венгрии против сборной Италии в Лиге наций.

Отметим, что ранее Салаи оформил шедевр в ворота Германии в матче 5-го тура турнира.