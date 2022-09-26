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Лига наций
26 сентября 2022, 20:57 | Обновлено 26 сентября 2022, 21:08
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0

Венгрия – Италия. Автор шедевра в ворота Германии снова в старте у венгров

Стали известны стартовые составы на матч решающего тура Лиги наций

26 сентября 2022, 20:57 | Обновлено 26 сентября 2022, 21:08
101
0
Венгрия – Италия. Автор шедевра в ворота Германии снова в старте у венгров
Instagram. Сборная Венгрии

Сегодня, 26 сентября, в 21:45 по Киеву состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Венгрии и Италии. Тренеры определили стартовые составы на матч:

Венгрия: Гулачи, Лонг, Орбан, Салаи, Фиоло, Надь, Шафер, Керкез, Него, Собослаи, Салаи

Италия: Доннарумма, Ачерби, Бонуччи, Толои, Димарко, Кристанте, Жоржиньо, Барелла, Ди Лоренцо, Гнонто, Распадори

Отметим, что автор невероятного гола в ворота Германии Адам Салаи снова вышел в старте команды.

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Источник Sport.ua
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