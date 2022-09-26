Лига наций26 сентября 2022, 20:57 | Обновлено 26 сентября 2022, 21:08
101
0
Венгрия – Италия. Автор шедевра в ворота Германии снова в старте у венгров
Стали известны стартовые составы на матч решающего тура Лиги наций
26 сентября 2022, 20:57 | Обновлено 26 сентября 2022, 21:08
101
0
Сегодня, 26 сентября, в 21:45 по Киеву состоится матч 6-го тура Лиги наций между сборными Венгрии и Италии. Тренеры определили стартовые составы на матч:
Венгрия: Гулачи, Лонг, Орбан, Салаи, Фиоло, Надь, Шафер, Керкез, Него, Собослаи, Салаи
Италия: Доннарумма, Ачерби, Бонуччи, Толои, Димарко, Кристанте, Жоржиньо, Барелла, Ди Лоренцо, Гнонто, Распадори
Отметим, что автор невероятного гола в ворота Германии Адам Салаи снова вышел в старте команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 25 сентября 2022, 22:55 0
Мадридский клуб завоевал трофей, обыграв каталонцев в напряженном матче
Футбол | 26 сентября 2022, 16:05 7
Поединок 7-го тура УПЛ состоится 15 октября
Футбол | 26.09.2022, 19:27
Футбол | 26.09.2022, 07:53
Баскетбол | 26.09.2022, 16:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.09.2022, 18:12 13
25.09.2022, 13:28 5
25.09.2022, 01:40 7
Бокс
Футбол
24.09.2022, 18:25 12
25.09.2022, 06:50
25.09.2022, 01:58