Лига Европы27 августа 2022, 11:45 | Обновлено 27 августа 2022, 11:53
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Стал известен календарь Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках
Украинские клубы в еврокубках стартуют уже в начале сентября
27 августа 2022, 11:45 | Обновлено 27 августа 2022, 11:53
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Стали известны даты еврокубковых матчей украинских клубов. «Шахтер», «Динамо» Киев и «Днепр-1» стартуют уже в начале сентября.
Расписание игр «Шахтера» в Лиге чемпионов:
- 1-й тур. 6 сентября. 22:00. «РБ Лейпциг» – «Шахтер».
- 2-й тур. 14 сентября. 22:00. «Шахтер» – «Селтик».
- 3-й тур. 5 октября. 22:00. «Реал» – «Шахтер».
- 4-й тур. 11 октября. 22:00. «Шахтер» – «Реал».
- 5-й тур. 25 октября. 22:00. «Селтик» – «Шахтер».
- 6-й тур. 2 ноября. 19:45. «Шахтер» – «РБ Лейпциг».
Расписание игр «Динамо» в Лиге Европы:
- 1-й тур. 8 сентября. 19:45. «Фенербахче» – «Динамо».
- 2-й тур. 15 сентября. 22:00. «Динамо» – «АЕК».
- 3-й тур. 6 октября. 19:45. «Ренн» – «Динамо».
- 4-й тур. 13 октября. 19:45. «Динамо» – «Ренн».
- 5-й тур. 27 октября. 19:45. «АЕК» – «Динамо».
- 3 ноября. 22:00. «Динамо» – «Фенербахче».
Расписание игр «Днепра-1» в Лиге конференций:
- 1-й тур. 8 сентября. «Днепр-1» – «АЗ Алкмаар».
- 2-й тур. 15 сентября. «Аполлон» – «Днепр-1».
- 3-й тур. 6 октября. «Днепр-1» – «Вадуц».
- 4-й тур. 13 октября. «Вадуц» – «Днепр-1».
- 5-й тур. 27 октября. «Днепр-1» – «Аполлон».
- 6-й тур. 3 ноября. «АЗ Алкмаар» – «Днепр-1».
📌 Save the dates!— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) August 27, 2022
📅 Fixture schedule of Shakhtar in @ChampionsLeague group stage ⭐️#Shakhtar #UCLdraw #UCL pic.twitter.com/4UJDMBwxK7
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