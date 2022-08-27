Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен календарь Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках
Лига Европы
27 августа 2022, 11:45 | Обновлено 27 августа 2022, 11:53
629
0

Стал известен календарь Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках

Украинские клубы в еврокубках стартуют уже в начале сентября

27 августа 2022, 11:45 | Обновлено 27 августа 2022, 11:53
629
0
Стал известен календарь Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках
УЕФА

Стали известны даты еврокубковых матчей украинских клубов. «Шахтер»«Динамо» Киев и «Днепр-1» стартуют уже в начале сентября.

Расписание игр «Шахтера» в Лиге чемпионов:

  • 1-й тур. 6 сентября. 22:00. «РБ Лейпциг» – «Шахтер». 
  • 2-й тур. 14 сентября. 22:00. «Шахтер» – «Селтик». 
  • 3-й тур. 5 октября. 22:00. «Реал» – «Шахтер». 
  • 4-й тур. 11 октября. 22:00. «Шахтер» – «Реал».
  • 5-й тур. 25 октября. 22:00. «Селтик» – «Шахтер». 
  • 6-й тур. 2 ноября. 19:45. «Шахтер» – «РБ Лейпциг». 

Расписание игр «Динамо» в Лиге Европы:

  • 1-й тур. 8 сентября. 19:45. «Фенербахче» – «Динамо». 
  • 2-й тур. 15 сентября. 22:00. «Динамо» – «АЕК». 
  • 3-й тур. 6 октября. 19:45. «Ренн» – «Динамо». 
  • 4-й тур. 13 октября. 19:45. «Динамо» – «Ренн». 
  • 5-й тур. 27 октября. 19:45. «АЕК» – «Динамо». 
  • 3 ноября. 22:00. «Динамо» – «Фенербахче». 

Расписание игр «Днепра-1» в Лиге конференций:

  • 1-й тур. 8 сентября. «Днепр-1» – «АЗ Алкмаар». 
  • 2-й тур. 15 сентября. «Аполлон» – «Днепр-1». 
  • 3-й тур. 6 октября. «Днепр-1» – «Вадуц». 
  • 4-й тур. 13 октября. «Вадуц» – «Днепр-1». 
  • 5-й тур. 27 октября. «Днепр-1» – «Аполлон». 
  • 6-й тур. 3 ноября. «АЗ Алкмаар» – «Днепр-1». 
По теме:
Шахтер U-19 – Кривбасс U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Днепр-1
За спиной у Динамо. Что такое антителепул и как с ним бороться?
Динамо Киев Шахтер Донецк Днепр-1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций расписание РБ Лейпциг Селтик Реал Мадрид АЗ Алкмаар Вадуц Аполлон Лимасол Фенербахче АЕК Ларнака Ренн фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 26 августа 2022, 12:00 1
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
Футбол | 26 августа 2022, 20:07 6
Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым

Игрок лишился одной тысячи долларов

Соперники Динамо и Днепра-1, Проценко выиграл у Баршима, Борячук в Харькове
Футбол | 27.08.2022, 07:55
Соперники Динамо и Днепра-1, Проценко выиграл у Баршима, Борячук в Харькове
Соперники Динамо и Днепра-1, Проценко выиграл у Баршима, Борячук в Харькове
Генштаб: «ВСУ уничтожили разведгруппу врага»
Война | 27.08.2022, 07:35
Генштаб: «ВСУ уничтожили разведгруппу врага»
Генштаб: «ВСУ уничтожили разведгруппу врага»
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Бокс | 27.08.2022, 04:27
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Гассиев, с треском проигравший Усику, нокаутировал соперника за 1,5 минуты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
25.08.2022, 13:45 2
Бокс
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
25.08.2022, 08:10 21
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я размажу Усика за четыре раунда»
26.08.2022, 08:36 11
Бокс
Дубль форварда Динамо принес Словану путевку в группу Лиги конференций
Дубль форварда Динамо принес Словану путевку в группу Лиги конференций
26.08.2022, 03:03 5
Футбол
Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!
Промоутер: мегабой между Усиком и Фьюри пройдет на большом стадионе!
26.08.2022, 20:59
Бокс
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
Определились соперники Днепра-1 в групповом раунде Лиге конференций
26.08.2022, 16:02 25
Футбол
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
26.08.2022, 14:31 73
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком габаритный для Усика»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком габаритный для Усика»
25.08.2022, 16:47 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности