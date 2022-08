Стал известен календарь Шахтера, Динамо и Днепра-1 в еврокубках

Стали известны даты еврокубковых матчей украинских клубов. «Шахтер», «Динамо» Киев и «Днепр-1» стартуют уже в начале сентября.

Расписание игр «Шахтера» в Лиге чемпионов:

Расписание игр «Динамо» в Лиге Европы:

Расписание игр «Днепра-1» в Лиге конференций:

📌 Save the dates!



📅 Fixture schedule of Shakhtar in @ChampionsLeague group stage ⭐️#Shakhtar #UCLdraw #UCL pic.twitter.com/4UJDMBwxK7