Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Кливленде
WTA
20 августа 2022, 05:12 | Обновлено 20 августа 2022, 05:24
22
0

Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Кливленде

В первом раунде украинка сыграет против Ализе Корне из Франции

20 августа 2022, 05:12 | Обновлено 20 августа 2022, 05:24
22
0
Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Кливленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала первую соперницу основной сетки хардового турнира WTA 250 в американском Кливленде, который пройдет на следующей неделе (21–27 августа).

Первой соперницей Ястремской станет Ализе Корне из Франции, которая посеяна под 8-м номером.

Напомним, Ястремская была в альтернативном списке на турнир в Кливленде, но после снятия Шелби Роджерс она сможет сыграть в основной сетке.

Лидером посева будет Барбора Крейчикова из Чехии, которая является единственной представительницей топ-20 на соревнованиях.

Хардовые соревнований под названием Tennis in the Land пройдут параллельно с квалификацией US Open 2022, где Даяна Ястремская стартует в основной сетке. Призовой фонд турнира в Кливленде – $251,750.

Сетка турнира WTA 250 в Кливленде

По теме:
Ястремская попала в список участниц основы турнира в Кливленде
Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Цинциннати
Гаэль Монфис из-за травмы пропустит US Open
Даяна Ястремская US Open 2022 WTA Кливленд Ализе Корне Барбора Крейчикова Шелби Роджерс
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник WTA Insider
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Теннис | 19 августа 2022, 07:38 0
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
Бокс | 19 августа 2022, 15:40 0
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»
Александр УСИК: «Мой вес? Не всегда надежды становятся реальностью»

Украинский боксер показал те же цифры, что и перед первым боем

ВИДЕО. Дубль Тете! Лион разгромил Труа в чемпионате Франции
Футбол | 20.08.2022, 01:59
ВИДЕО. Дубль Тете! Лион разгромил Труа в чемпионате Франции
ВИДЕО. Дубль Тете! Лион разгромил Труа в чемпионате Франции
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
Футбол | 19.08.2022, 10:05
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
ЛУЧЕСКУ: «Если бы футболисты пошли воевать, то погибли бы в первый же день»
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Футбол | 19.08.2022, 17:36
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Определились полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
18.08.2022, 08:55
Хоккей
ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме
ВИДЕО. Дикая ошибка голкипера. Днепр-1 пропустил два гола в первом тайме
18.08.2022, 21:38 8
Футбол
Снова бронза! Проценко завоевал награду на ЧЕ. Бех-Романчук упустила медаль
Снова бронза! Проценко завоевал награду на ЧЕ. Бех-Романчук упустила медаль
18.08.2022, 23:30 5
Другие виды
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
19.08.2022, 19:30 3
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
19.08.2022, 05:25 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик не мог набрать 7 кг, это абсурд»
18.08.2022, 17:15 2
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
ЛУЧЕСКУ: «Яремчук у Динамо был бы лучшим игроком. А в Бенфике он на замене»
18.08.2022, 01:25 18
Футбол
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
18.08.2022, 09:50 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности