Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Кливленде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала первую соперницу основной сетки хардового турнира WTA 250 в американском Кливленде, который пройдет на следующей неделе (21–27 августа).

Первой соперницей Ястремской станет Ализе Корне из Франции, которая посеяна под 8-м номером.

Напомним, Ястремская была в альтернативном списке на турнир в Кливленде, но после снятия Шелби Роджерс она сможет сыграть в основной сетке.

Лидером посева будет Барбора Крейчикова из Чехии, которая является единственной представительницей топ-20 на соревнованиях.

Хардовые соревнований под названием Tennis in the Land пройдут параллельно с квалификацией US Open 2022, где Даяна Ястремская стартует в основной сетке. Призовой фонд турнира в Кливленде – $251,750.

Читайте также: Ястремская попала в список участниц основы турнира в Кливленде

Сетка турнира WTA 250 в Кливленде