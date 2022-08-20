Ястремская узнала первую соперницу на турнире в Кливленде
В первом раунде украинка сыграет против Ализе Корне из Франции
Украинская теннисистка Даяна Ястремская узнала первую соперницу основной сетки хардового турнира WTA 250 в американском Кливленде, который пройдет на следующей неделе (21–27 августа).
Первой соперницей Ястремской станет Ализе Корне из Франции, которая посеяна под 8-м номером.
Напомним, Ястремская была в альтернативном списке на турнир в Кливленде, но после снятия Шелби Роджерс она сможет сыграть в основной сетке.
Лидером посева будет Барбора Крейчикова из Чехии, которая является единственной представительницей топ-20 на соревнованиях.
Хардовые соревнований под названием Tennis in the Land пройдут параллельно с квалификацией US Open 2022, где Даяна Ястремская стартует в основной сетке. Призовой фонд турнира в Кливленде – $251,750.
Сетка турнира WTA 250 в Кливленде
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