Англия15 августа 2022, 11:06 |
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ЛИНЕКЕР: «Есть ли шанс увидеть Тухеля и Конте в андеркарде Усик – Джошуа?»
Легендарный футболист не смог не прокомментировать конфликт главных тренеров
15 августа 2022, 11:06 |
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Легенда английского футбола Гари Линекер в своем Twitter прокомментировал конфликт Томаса Тухеля и Антонио Конте после лондонского дерби «Челси» – «Тоттенхэм»:
«Есть ли шанс увидеть Тухеля и Конте в андеркарде Усик – Джошуа?»
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Отметим, что Бой Усика и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.
Any chance of Tuchel v Conte on the undercard? https://t.co/esaOwElAUT— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) August 14, 2022
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