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  4. ЛИНЕКЕР: «Есть ли шанс увидеть Тухеля и Конте в андеркарде Усик – Джошуа?»
Англия
15 августа 2022, 11:06 |
304
0

ЛИНЕКЕР: «Есть ли шанс увидеть Тухеля и Конте в андеркарде Усик – Джошуа?»

Легендарный футболист не смог не прокомментировать конфликт главных тренеров

15 августа 2022, 11:06 |
304
0
ЛИНЕКЕР: «Есть ли шанс увидеть Тухеля и Конте в андеркарде Усик – Джошуа?»
Instagram. Гари Линекер

Легенда английского футбола Гари Линекер в своем Twitter прокомментировал конфликт Томаса Тухеля и Антонио Конте после лондонского дерби «Челси» – «Тоттенхэм»:

«Есть ли шанс увидеть Тухеля и Конте в андеркарде Усик – Джошуа?»

Отметим, что Бой Усика и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

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