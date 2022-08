ЛИНЕКЕР: «Есть ли шанс увидеть Тухеля и Конте в андеркарде Усик – Джошуа?»

Легенда английского футбола Гари Линекер в своем Twitter прокомментировал конфликт Томаса Тухеля и Антонио Конте после лондонского дерби «Челси» – «Тоттенхэм»:

«Есть ли шанс увидеть Тухеля и Конте в андеркарде Усик – Джошуа?»

Отметим, что Бой Усика и Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии.

Any chance of Tuchel v Conte on the undercard? https://t.co/esaOwElAUT