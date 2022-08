ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал экс-вратаря Ювентуса и Барселоны

Клуб АПЛ «Борнмут» официально сообщил о подписании голкипера Нето. Контракт с 33-летним бразильцем рассчитан на один год.

Нето перешел в «Борнмут» на правах свободного агента. Его контракт с «Барселоной» истек в конце июня.

В прошлом сезоне на счету вратаря 4 матча за «Барселону» во всех турнирах. Ранее Нето также выступал за «Валенсию», «Ювентус», «Фиорентину» и «Атлетико Паранаэнсе».

AFC Bournemouth are delighted to confirm the signing of experienced goalkeeper Neto on a free transfer from Barcelona ✍️

New signing Neto has played in Serie A and La Liga and now gets to achieve a lifelong ambition with the Cherries 🗣️