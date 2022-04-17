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США – Украина – 3:2. Американки выиграли финальную парную встречу

Украинки остановились за шаг от грандиозного камбэка

  • 17.04.2022 02:11
  • 475 просмотров
  • 6 комментариев
США – Украина – 3:2. Американки выиграли финальную парную встречу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Даяна Ястремская

Состоялся заключительный пятый матч встречи Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между командами США и Украины.
 
Украинки Людмила Киченок и Даяна Ястремская проиграли Эйже Мухаммад и Джессике Пегуле.
 
Кубок Билли Джин Кинг
Людмила Киченок / Даяна Ястремская – Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула – 6:7(5), 3:6
 
Таким образом, американки пробились в Мировой финал, украинки отправляются назад в Плей-офф.
 
Отметим, что украинки в первый игровой день проиграли две одиночки, но во второй – сумели сравнять счет.
 
Результаты одиночных матчей

Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 6:7(16), 5:7
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 1:6
Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:4
Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4

США – Украина – 3:2

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vik_77, 17.04.2022 02:19
    +2
    Шкода. Шанси у нас були,але не склалося. Але й за це дякуєм дівчатам, що дали надію на вирішальний матч
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    online
    Spectra, 17.04.2022 03:43
    0
    А так спасибо девочкам за борьбу, ждём в следующем году в мировой группе! Они большие молодцы и заслужили на это!
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    online
    Spectra, 17.04.2022 03:02 (изменен)
    0
    Vladlen, 17.04.2022 02:25
    Решающим фактором стало сыгранность соперниц, в таком составе они много игр провели, а мы только первую, и конечно Савчук допустила ошибку, все таки надо было Надю выпускать, она в последнее время сильнее играет. Даяна если и ошибалась, то не в ключевые моменты, а Люда и на тайбрейке при счете 5:5 допустила две ошибки, и во втором сете отдала свою подачу двумя ошибками. А как нам на матчболе не повезло - это и словами сложно описать. Но все равно девочки молодцы сражались до конца, и за это им огромный респект.
    Ага, ага сильно, то что она в одиночке прошла квалификацию это ничего не значит. Я напомню у нее серия из 8 поражений подряд в паре!
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    online
    Spectra, 17.04.2022 02:57
    0
    Казахстан, Испания, Италия, Австралия, США, Канада, Бельгия, Чехия, Польша, Словакия, Швейцария. Если кто-то из них станет хозяином, то освободится ВК, мы должны быть главными фаворитами за эту путёвку, или ВК получит сборная по рейтингу(Франция), но и за военного положения ВК должны дать нам!
    Ссылка
    online
    Vladlen, 17.04.2022 02:25
    0
    Решающим фактором стало сыгранность соперниц, в таком составе они много игр провели, а мы только первую, и конечно Савчук допустила ошибку, все таки надо было Надю выпускать, она в последнее время сильнее играет. Даяна если и ошибалась, то не в ключевые моменты, а Люда и на тайбрейке при счете 5:5 допустила две ошибки, и во втором сете отдала свою подачу двумя ошибками. А как нам на матчболе не повезло - это и словами сложно описать. Но все равно девочки молодцы сражались до конца, и за это им огромный респект.
    Ссылка
    online
    Alehandro, 17.04.2022 02:18 (изменен)
    0
    обидно. так сегодня в одиночке хорошо отыграли.. и тут вроде боролись, но, как по мне, то разница в качестве подачи стала ключевой: у американок побольше изи-поинтов и, в целом, больше преимущества на своих подачах было
    В любом случае молодцы. без наших топов такую борьбу навязать американкам - респектую
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