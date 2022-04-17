США – Украина – 3:2. Американки выиграли финальную парную встречу

Состоялся заключительный пятый матч встречи Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между командами США и Украины.
Украинки Людмила Киченок и Даяна Ястремская проиграли Эйже Мухаммад и Джессике Пегуле.
Кубок Билли Джин Кинг
Людмила Киченок / Даяна Ястремская – Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула – 6:7(5), 3:6
Таким образом, американки пробились в Мировой финал, украинки отправляются назад в Плей-офф.
Отметим, что украинки в первый игровой день проиграли две одиночки, но во второй – сумели сравнять счет.
Результаты одиночных матчей
Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 6:7(16), 5:7
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 1:6
Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:4
Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4
США – Украина – 3:2
Sealed in straight sets!@asiamuhammad & @JLPegula send Team USA 🇺🇸 to the #BJKCup Finals with a 7-6(5) 6-3 win over Ukraine pic.twitter.com/glGp6RiKdf— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2022
Day 2 Qualifier results 👇— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2022
🇮🇹3⃣➖1️⃣🇫🇷
🇺🇸3⃣➖2⃣🇺🇦
🇨🇿3⃣➖2⃣🇬🇧
🇰🇿3⃣➖1️⃣🇩🇪
🇨🇦4⃣➖0️⃣🇱🇻
🇳🇱0️⃣➖4⃣🇪🇸
🇵🇱4⃣➖0️⃣🇷🇴#BJKCup
Источник — Sport.ua
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В любом случае молодцы. без наших топов такую борьбу навязать американкам - респектую
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