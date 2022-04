США – Украина – 3:2. Американки выиграли финальную парную встречу

Состоялся заключительный пятый матч встречи Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между командами США и Украины.



Украинки Людмила Киченок и Даяна Ястремская проиграли Эйже Мухаммад и Джессике Пегуле.



Кубок Билли Джин Кинг

Людмила Киченок / Даяна Ястремская – Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула – 6:7(5), 3:6



Таким образом, американки пробились в Мировой финал, украинки отправляются назад в Плей-офф.



Отметим, что украинки в первый игровой день проиграли две одиночки, но во второй – сумели сравнять счет.



Результаты одиночных матчей

Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 6:7(16), 5:7

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 1:6

Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:4

Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4

США – Украина – 3:2

