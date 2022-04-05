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Виктор КОВАЛЕНКО: «Моя семья остается в Херсоне. У отца есть дробовик»

Полузащитник сборной Украины невероятно переживает за близких

  • 05.04.2022 11:29
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Моя семья остается в Херсоне. У отца есть дробовик»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Хавбек «Специи» и сборной Украины Виктор Коваленко рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport о войне на родине, затронув тему своих близких.

О друге: «У меня осталось фото друга. Он пять дней прятался в убежище, а потом попытался сбежать. Он сел в машину с братом и девушкой. На первом же блокпосту российские военные остановили машину и убили двух мужчин. Не вернули даже тела для захоронения. Девушку продержали три часа, потом отпустили. Она убегала с криками о помощи».

О семье: «К счастью, все хорошо. Но неопределенность огромная. Мы не знаем, как долго продлится эта абсурдная война. Херсон оккупирован, бомбы падали в 15 км от нашего дома. Забрать родственников в Италию? Сейчас это невозможно: слишком опасно. В том районе, если видят проезжающую машину, оккупанты стреляют: неважно, мирные там, женщины или дети. Чтобы выехать из Херсона, нужно проехать три блокпоста. Но есть и еще один аспект, который следует учитывать. Мои родители никогда бы не согласились уехать. И это справедливое утверждение для многих украинцев. Если вы выйдете из дома, то можете быть уверены, что по возвращении ничего не найдете: приходят россияне и все забирают. Что бы вы сделали в такой ситуации? Выбор прост: остаться там, защищать не только свой дом, но и свою жизнь. У моего отца есть дробовик. Он надеется, что ему не придется его использовать, но если он это сделает, то защитит себя и семью».

О буднях в Италии: «Я очень беспокоюсь, чтобы попытаться поспать хотя бы по несколько часов в день. Я принимаю препараты, которые посоветовал врач из «Специи». Но это действительно сложно. Я всегда живу с мыслью, что вдруг могут прийти какие-то плохие новости. Плохо включать телевизор и видеть определенные кадры. Тысячи людей улыбались будущему, мечтали и строили свою жизнь, но всех унесла война. Но я уверен, что Украина победит».

О Донецке 2014 года: «Помню, что был в Херсоне пару дней. Потом поехал в Донецк возобновлять тренировки, но не смог попасть в город из-за блокпостов. На следующий день «Шахтер» переехал в Киев. Через неделю нашу базу разбомбили. Я не сыграл ни одного матча на «Донбасс Арене».

О футболе: «Хорошо, что он есть… Футбол мне помогает, хотя бы на несколько часов отвлекаюсь. Надеюсь, что смогу сыграть в плей-офф чемпионата мира с Украиной: это будет иметь особое значение. «Специя» мне очень помогает, это замечательный клуб. Как большая семья. Только сейчас я хочу снова обнять свою: ту, которая в Херсоне, готовую с винтовкой защищать жизнь».

Источник — Calcionews24

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    ALKOSruLKA, 05.04.2022 11:46
    +2
    ...боюсь, що одного дробовика буде мало!... Треба, щоб ЗСУ накидали "подарунків" зауральським варварам як під Чорнобаївкою
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