Форвард Ингульца из-за войны в Украине перешел в клуб из Нигерии

22-летний форвард «Ингульца» Майкл Гопей из-за войны, которую «рассея» развязала в Украине, покинул клуб из Петрово.

По информации журналиста Адеподжу Тоби Самуэля, Гопей вернулся в Нигерию, в своей прежний клуб «Викки Туристс».

Отметим, что контракт Гопея с «Ингульцом» рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2021/22 Гопей провел за петровчан 17 матчей, в которых забил 2 мяча.

Stephen Gopey has left Ukraine because of the war and returned to Wikki Tourists.



Gopey joined FC Inhulets Petrove last year from Wikki Tourists.



😭 pic.twitter.com/TzL43oHtsj