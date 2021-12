Шевченко назвал стартовый состав Дженоа на матч против Милана

В среду, 1-го декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Италии, в котором «Дженоа» примет «Милан».



Встреча пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.



Стартовые составы:



«Дженоа»: Сиригу — Вангойсден, Васкес, Мазьелло, Гильоне, Стураро, Бедель, Ровелла, Камбьясо, Экубан, Бьянки.

«Милан»: Меньян – Калулу, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Кессье, Мессиас, Диас, Крунич, Ибрагимович.

#GenoaMilan: the line-up 📋

Messias makes his full Rossonero debut 🔴⚫



Prima da titolare per Messias 🔴⚫#SempreMilan @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/pvDHna4RwM