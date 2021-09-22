Симона Халеп объявила о расставании с тренером после 6 лет сотрудничества

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп объявила о расставании в тренером.



«После шести замечательных лет совместной работы мы с Дарреном Кэхиллом решили, что пришло время прекратить наши рабочие отношения.



Спасибо тебе, Ди, за то, что сделал меня лучшей теннисисткой и лучшим человеком», – написала Симона в соцсетях.



Отметим, что Халеп под руководством Кэхилла становилась первой ракеткой мира и выиграла два турнира Большого шлема. На данный момент она находится на 14-й строчку в мировом рейтинге.

Ранее Халеп вышла замуж.