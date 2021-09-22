Симона Халеп объявила о расставании с тренером после 6 лет сотрудничества

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп объявила о расставании в тренером.
«После шести замечательных лет совместной работы мы с Дарреном Кэхиллом решили, что пришло время прекратить наши рабочие отношения.
Спасибо тебе, Ди, за то, что сделал меня лучшей теннисисткой и лучшим человеком», – написала Симона в соцсетях.
Отметим, что Халеп под руководством Кэхилла становилась первой ракеткой мира и выиграла два турнира Большого шлема. На данный момент она находится на 14-й строчку в мировом рейтинге.
Ранее Халеп вышла замуж.
After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.— Simona Halep (@Simona_Halep) September 22, 2021
Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf
Источник — Sport.ua
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