Симона Халеп объявила о расставании с тренером после 6 лет сотрудничества

Экс-первая ракетка мира начинает новый этап карьеры

  • 22.09.2021 14:21
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Симона Халеп объявила о расставании с тренером после 6 лет сотрудничества
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп и Даррен Кэхилл

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп объявила о расставании в тренером.
 
«После шести замечательных лет совместной работы мы с Дарреном Кэхиллом решили, что пришло время прекратить наши рабочие отношения. 
 
Спасибо тебе, Ди, за то, что сделал меня лучшей теннисисткой и лучшим человеком», – написала Симона в соцсетях.
 
Отметим, что Халеп под руководством Кэхилла становилась первой ракеткой мира и выиграла два турнира Большого шлема. На данный момент она находится на 14-й строчку в мировом рейтинге.

Ранее Халеп вышла замуж.

Источник — Sport.ua

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