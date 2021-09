Симона Халеп объявила о расставании с тренером после 6 лет сотрудничества

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп объявила о расставании в тренером.



«После шести замечательных лет совместной работы мы с Дарреном Кэхиллом решили, что пришло время прекратить наши рабочие отношения.



Спасибо тебе, Ди, за то, что сделал меня лучшей теннисисткой и лучшим человеком», – написала Симона в соцсетях.



Отметим, что Халеп под руководством Кэхилла становилась первой ракеткой мира и выиграла два турнира Большого шлема. На данный момент она находится на 14-й строчку в мировом рейтинге.

Ранее Халеп вышла замуж.

After six wonderful years working together, @darren_cahill and I have decided that it’s time to end our working relationship.



Thank you D for everything, for making me a better tennis player and a better person. 🤗🙏🏼 pic.twitter.com/VOEt4i81Bf