Джокович душевно поздравил победителей US Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поздравил победителей Открытого чемпионата США в одиночном разряде.



«Поздравления обоим чемпионам. Удивительная сказка в женской турнире с двумя тинейджерами, соревнующимися в финале. Эмма, ты фантастическая!



Даниил, ты абсолютно заслужил свой первый титул Большого шлема. Молодец! Аплодирую», – написал Новак в твиттере.



Отметим, что Джокович проиграл Медведеву в финале и не смог собрать календарный Большой шлем.

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