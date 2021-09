Джокович душевно поздравил победителей US Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поздравил победителей Открытого чемпионата США в одиночном разряде.



«Поздравления обоим чемпионам. Удивительная сказка в женской турнире с двумя тинейджерами, соревнующимися в финале. Эмма, ты фантастическая!



Даниил, ты абсолютно заслужил свой первый титул Большого шлема. Молодец! Аплодирую», – написал Новак в твиттере.



Отметим, что Джокович проиграл Медведеву в финале и не смог собрать календарный Большой шлем.

Congratulations to both Champions. Amazing fairytale story on woman’s side with 2 teenagers competing in the finals. Emma you are fantastic 👏🙌 Daniil,you absolutely deserve your first Grand Slam title Молодец! Аплодирую 👏 #USOpen pic.twitter.com/cw0h7UXNTN