Джокович душевно поздравил победителей US Open

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поздравил победителей Открытого чемпионата США в одиночном разряде.
«Поздравления обоим чемпионам. Удивительная сказка в женской турнире с двумя тинейджерами, соревнующимися в финале. Эмма, ты фантастическая!
Даниил, ты абсолютно заслужил свой первый титул Большого шлема. Молодец! Аплодирую», – написал Новак в твиттере.
Отметим, что Джокович проиграл Медведеву в финале и не смог собрать календарный Большой шлем.
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Congratulations to both Champions. Amazing fairytale story on woman’s side with 2 teenagers competing in the finals. Emma you are fantastic 👏🙌 Daniil,you absolutely deserve your first Grand Slam title Молодец! Аплодирую 👏 #USOpen pic.twitter.com/cw0h7UXNTN— Novak Djokovic (@DjokerNole) September 13, 2021
Источник — Twitter
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