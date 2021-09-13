Джокович душевно поздравил победителей US Open

Новак достойно принял поражение

  • 13.09.2021 23:18
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Джокович душевно поздравил победителей US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович поздравил победителей Открытого чемпионата США в одиночном разряде.
 
«Поздравления обоим чемпионам. Удивительная сказка в женской турнире с двумя тинейджерами, соревнующимися в финале. Эмма, ты фантастическая! 
 
Даниил, ты абсолютно заслужил свой первый титул Большого шлема. Молодец! Аплодирую», – написал Новак в твиттере.
 
Отметим, что Джокович проиграл Медведеву в финале и не смог собрать календарный Большой шлем.

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Источник — Twitter

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