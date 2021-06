Турнир ошибок. Евро-2020 уже установил рекорд по количеству автоголов

На Евро-2020 еще не завершился групповой этап, а нынешний турнир уже установил рекорд чемпионатов Европы по количеству автоголов.

К этому моменту зафиксировано уже 5 автоголов, что является рекордом.

В свои ворота забивали Рубеш Диаш (Португалия), Рафаэль Геррейру (Португалия), Войцех Щесны (Польша), Матс Хуммельс (Германия) и Мерих Демирал (Турция).

За три минувших Евро всего было зафиксировано 4 автогола.



There have been more own goals at #EURO2020 (5) than in Euro 2008, 2012 and 2016 combined (4).



