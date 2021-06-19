Турнир ошибок. Евро-2020 уже установил рекорд по количеству автоголов

На Евро-2020 еще не завершился групповой этап, а нынешний турнир уже установил рекорд чемпионатов Европы по количеству автоголов.

К этому моменту зафиксировано уже 5 автоголов, что является рекордом.

В свои ворота забивали Рубеш Диаш (Португалия), Рафаэль Геррейру (Португалия), Войцех Щесны (Польша), Матс Хуммельс (Германия) и Мерих Демирал (Турция).

За три минувших Евро всего было зафиксировано 4 автогола.

