Турнир ошибок. Евро-2020 уже установил рекорд по количеству автоголов

На Евро-2020 еще не завершился групповой этап, а нынешний турнир уже установил рекорд чемпионатов Европы по количеству автоголов.
К этому моменту зафиксировано уже 5 автоголов, что является рекордом.
В свои ворота забивали Рубеш Диаш (Португалия), Рафаэль Геррейру (Португалия), Войцех Щесны (Польша), Матс Хуммельс (Германия) и Мерих Демирал (Турция).
За три минувших Евро всего было зафиксировано 4 автогола.
There have been more own goals at #EURO2020 (5) than in Euro 2008, 2012 and 2016 combined (4).— Squawka Football (@Squawka) June 19, 2021
We’re still in the group stages. 😳 pic.twitter.com/CXfzMMfv9m
Источник — Sport.ua
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