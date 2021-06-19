Турнир ошибок. Евро-2020 уже установил рекорд по количеству автоголов

5 автоголов на групповом этапе

  • 19.06.2021 23:45
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Турнир ошибок. Евро-2020 уже установил рекорд по количеству автоголов
© Getty Images/Global Images Ukraine

На Евро-2020 еще не завершился групповой этап, а нынешний турнир уже установил рекорд чемпионатов Европы по количеству автоголов.

К этому моменту зафиксировано уже 5 автоголов, что является рекордом.

В свои ворота забивали Рубеш Диаш (Португалия), Рафаэль Геррейру (Португалия), Войцех Щесны (Польша), Матс Хуммельс (Германия) и Мерих Демирал (Турция).

За три минувших Евро всего было зафиксировано 4 автогола.
 

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Источник — Sport.ua

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