Источник: Реал, Барсу и Юве дисквалифицируют из еврокубков на этой неделе

УЕФА планирует исключить из Лиги чемпионов три клуба, которые не вышли из Европейской Суперлиги.

Под угрозой дисквалификации оказались «Барселона», «Реал» и «Ювентус», которые до сих пор остаются в Европейской Суперлиге.

УЕФА хочет исключить эти три клуба из Лиги чемпионов на один или два сезона. Окончательное решение может быть принято уже на этой неделе.

Ранее Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение европейских законов о конкуренции.

Президент УЕФА: «Барса, Реал и Юве могут играть в своей Суперлиге на троих»

Real Madrid, Juventus and Barcelona are all set to be BANNED from the Champions League this week. (Source: La Reppublica) pic.twitter.com/LWlE1U3kwu