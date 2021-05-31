Президент УЕФА: «Барса, Реал и Юве могут играть в своей Суперлиге на троих»

Александер Чеферин считает, что клубам пора определиться

  • 31.05.2021 15:10
  • 2400 просмотров
  • 3 комментария
Президент УЕФА: «Барса, Реал и Юве могут играть в своей Суперлиге на троих»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что если «Барселона», «Реал» и «Ювентус» так хотят играть в Суперлиге, то могут играть в ней втроем.

«Правильный выбор - это диалог. Пусть скажут, они хотят вернуться или нет. Если они хотят играть в Суперлиге, то пусть играют. Будет Суперлига на троих. Меня удивляет, что они все еще не вышли из Суперлиги, но пишут в УЕФА обращения, где заявляют, что хотят играть в Лиге чемпионов. Сложно понять, чего они хотят в итоге».

«Что касается возможного наказания трех клубов, то все решает дисциплинарный комитет. Я тут комментировать ничего не могу», - сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить из Лиги чемпионов три клуба, которые не вышли из Суперлиги.

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Источник — AS

(12 голосов)

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Комментарии
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 31.05.2021 16:03
    +2
    - Сообразим, на троих?
    - Грешно смеяться над больными людьми
    (с) Кавказская пленница
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 31.05.2021 15:46
    +1
    красиво
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 15:15
    +8
    три клуба с абсолютно бездарными управленцами и гигантскими долгами, хотели решить свои проблемы за счет других команд.
    Выкинуть их из европейского футбола, если он так грезят своей отдельной лигой .
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 31.05.2021 15:15
    +8
    три клуба с абсолютно бездарными управленцами и гигантскими долгами, хотели решить свои проблемы за счет других команд.
    Выкинуть их из европейского футбола, если он так грезят своей отдельной лигой .
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 31.05.2021 16:03
    +2
    - Сообразим, на троих?
    - Грешно смеяться над больными людьми
    (с) Кавказская пленница
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 31.05.2021 15:46
    +1
    красиво
    Ссылка
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