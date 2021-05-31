Президент УЕФА: «Барса, Реал и Юве могут играть в своей Суперлиге на троих»

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что если «Барселона», «Реал» и «Ювентус» так хотят играть в Суперлиге, то могут играть в ней втроем.

«Правильный выбор - это диалог. Пусть скажут, они хотят вернуться или нет. Если они хотят играть в Суперлиге, то пусть играют. Будет Суперлига на троих. Меня удивляет, что они все еще не вышли из Суперлиги, но пишут в УЕФА обращения, где заявляют, что хотят играть в Лиге чемпионов. Сложно понять, чего они хотят в итоге».

«Что касается возможного наказания трех клубов, то все решает дисциплинарный комитет. Я тут комментировать ничего не могу», - сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить из Лиги чемпионов три клуба, которые не вышли из Суперлиги.