Победа Свитолиной, гол Родригеша, травма Коноплянки, сюрприз для Казахстана

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 марта.

1. Есть первый полуфинал в сезоне! Свитолина разобралась с Севастовой в Майами

Украинка обновила свое лучшее достижение на соревнованиях во Флориде

2A. Учись, Роналду! Динамовец Родригеш забил за Люксембург в ворота Португалии

В предыдущем матче Жерсон стал автором победного гола команде Ирландии

2B. Результаты 3-го тура квалификации ЧМ-2022. Латвия и Кипр показали зубы

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022

2С. ВИДЕО. Уже 103 гола! Роналду очень близок к мировому рекорду всех времен

Больше Криштиану забил только бывший форвард сборной Ирана Али Даеи

3A. Евро под вопросом. Коноплянка выбыл до конца сезона

Игроку на восстановление нужно полтора месяца

3B. Коноплянка получил травму и не сыграет с Казахстаном

Об этом рассказал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

4A. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Казахстан играет вторым номером, ожидаем непростой матч»

Наставник сборной Украины высказался о грядущем матче отбора на ЧМ-2022

4B. ШЕВЧЕНКО: «Тяжело рассчитывать, что Украина всегда будет на Евро или ЧМ»

Наставник спокойно воспринял понижение в Дивизион B Лиги наций

4С. Шевченко рассказал, почему назначил Зинченко капитаном сборной Украины

Есть харизма и уважение партнеров

5A. Новая тактическая схема. Украина готовится удивить Казахстан

Сборная на тренировке готовилась к поединку отбора ЧМ-2022

5B. ВИДЕО. Потеря Коноплянки. Тренировка сборной перед Казахстаном

Команда Шевченко провела предигровое занятие на поле НСК «Олимпийский»

6A. Тайсон на Винисиуса. Шахтер предлагает €6 млн, Интернасьональ хочет €10 млн

Украинский и бразильский клубы ведут переговоры про обмен футболистами

6B. Источник: Дентиньо отказался подписывать новый контракт с Шахтером

Бразилец раздумывает над возвращением на родину

7. Караваева предложили Трабзонспору

Агент футболиста хочет трудоустроить клиента в одном из турецких клубов

8. Олейник намекнул, что Рамос брал с игроков деньги за попадание в состав

Сам игрок никогда не платил тренеру

9A. ФОТО. Украинка превратила лицо немки в отбивную – и проиграла

Судьи остановили бой и отдали победу немецкой спортсменке

9B. Ломаченко в любителях – много больших наград. Но были ли крутые соперники?

Лев Кравцив – о том, насколько большие имена разбирал украинец в аматорах

10. Три теории заговора. Что случилось с Роналдо на ЧМ-1998

Прошло практически 23 года, но многие до сих пор не могут понять, что же случилось летом 1998-го