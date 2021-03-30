Результаты 3-го тура квалификации ЧМ-2022. Латвия и Кипр показали зубы

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.
30 марта зафиксированы два неожиданных результата. Кипр нанес поражение Словении (1:0), а Латвия на выезде, уступая в два мяча, сделала камбэк в игре против Турции (3:3).
Ниже приведены результаты игрового дня. Информация оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Квалификация ЧМ-2022
3-й тур, 30 марта
- Азербайджан – Сербия – 1:2
- Кипр – Словения – 1:0
- Бельгия – Беларусь – 8:0
- Гибралтар – Нидерланды – 0:7
- Люксембург – Португалия – 1:3
- Словакия – Россия – 2:1
- Турция – Латвия – 3:3
- Уэльс – Чехия – 1:0
- Хорватия – Мальта – 3:0
- Черногория – Норвегия – 0:1
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Источник — Sport.ua
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