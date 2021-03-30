Результаты 3-го тура квалификации ЧМ-2022. Латвия и Кипр показали зубы

В Европе проходит 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022.

30 марта зафиксированы два неожиданных результата. Кипр нанес поражение Словении (1:0), а Латвия на выезде, уступая в два мяча, сделала камбэк в игре против Турции (3:3).

Ниже приведены результаты игрового дня. Информация оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Квалификация ЧМ-2022

3-й тур, 30 марта