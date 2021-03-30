Шевченко рассказал, почему назначил Зинченко капитаном сборной Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему Александр Зинченко получил капитанскую повязку в матчах с Францией и Финляндией на старте отбора ЧМ-2022.
«У нас есть ряд футболистов - Пятов, Ярмоленко и другие, которые давно в команде, с большим количеством матчей. Я смотрю на Зинченко».
«Он сыграл большое количество игр, он прогрессирует. У него есть харизма, к нему прислушиваются и уважают. Я считаю, что пока он будет третьим капитаном, если не играют Пятов и Ярмоленко», - сказал Шевченко.
Зинченко стал самым молодым капитаном сборной в официальных матчах.
Источник — Циганик LIVE
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Считаю, тут еще могло сыграть свою роль то, что Зина владеет английским.
А який із Зіни капітан, ми побачили в матчі з фінами...
А який із Зіни капітан, ми побачили в матчі з фінами...
Считаю, тут еще могло сыграть свою роль то, что Зина владеет английским.
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