Шевченко рассказал, почему назначил Зинченко капитаном сборной Украины

Есть харизма и уважение партнеров

  • 30.03.2021 19:29
  • 2752 просмотра
  • 8 комментариев
Шевченко рассказал, почему назначил Зинченко капитаном сборной Украины
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему Александр Зинченко получил капитанскую повязку в матчах с Францией и Финляндией на старте отбора ЧМ-2022.

«У нас есть ряд футболистов - Пятов, Ярмоленко и другие, которые давно в команде, с большим количеством матчей. Я смотрю на Зинченко».

«Он сыграл большое количество игр, он прогрессирует. У него есть харизма, к нему прислушиваются и уважают. Я считаю, что пока он будет третьим капитаном, если не играют Пятов и Ярмоленко», - сказал Шевченко.

Зинченко стал самым молодым капитаном сборной в официальных матчах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Дёнчик Крут
    online
      Дёнчик Крут, 30.03.2021 20:29
    0
    И мне выбор понятен!Знание ангийского, авторитет клуба, общительный, на поле то же в роли координатора!Руслан хороший, но он какой-то закрытый, не очень любит общаться!Так что все правильно!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 30.03.2021 20:20
    0
    Доброгорский Юрий, 30.03.2021 20:02
    Ну если на то дело пошло то Зина должен быть максимум четвертым... Хоть я и не болельщик ШД но Степа больше заслуживает повязку.
    Степа жесткий, но не понятно какой он вернётся после травмы и когда наберёт форму, всё таки возраст уже
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 30.03.2021 20:12
    +2
    D.Lanskoy, 30.03.2021 19:53
    Согласен с капитанством Зинченко. По сути, только он играет в основе гранда у сильного тренера, то есть, у него самый большой опыт выступления на высшем уровне. Плюс, он универсальный игрок, в МанСити играет в обороне, а в сборной исполняет в том числе и атакующую роль. И в сборной он уже опытный игрок, прошедший минимум 2 цикла. Может быть и Малиновский, не возражаю, он в этой молодой команде тоже опытный игрок из топ-чемпионата. Но пока Зинченко предпочтительнее. Вернется Степаненко - возможно, это будет правильный вариант, он самый зрелый и опытный.
    Причем тут где и за кого он играет, капитан - это тот кто имеет авторитет в команде. Да, игра в гранде способствует авторитету, но это еще не все.
    Считаю, тут еще могло сыграть свою роль то, что Зина владеет английским.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.03.2021 20:02
    +5
    Ну если на то дело пошло то Зина должен быть максимум четвертым... Хоть я и не болельщик ШД но Степа больше заслуживает повязку.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 30.03.2021 19:53
    -1
    Согласен с капитанством Зинченко. По сути, только он играет в основе гранда у сильного тренера, то есть, у него самый большой опыт выступления на высшем уровне. Плюс, он универсальный игрок, в МанСити играет в обороне, а в сборной исполняет в том числе и атакующую роль. И в сборной он уже опытный игрок, прошедший минимум 2 цикла. Может быть и Малиновский, не возражаю, он в этой молодой команде тоже опытный игрок из топ-чемпионата. Но пока Зинченко предпочтительнее. Вернется Степаненко - возможно, это будет правильный вариант, он самый зрелый и опытный.
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 30.03.2021 19:40
    +4
    харизма?....хз....слизнявый он какой то)
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 30.03.2021 19:38
    +4
    А я вважаю, що капітана має обирати команда. Призначати капітана вольовим рішенням, значить ображати неформальних лідерів команди.,
    А який із Зіни капітан, ми побачили в матчі з фінами...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 19:32
    +3
    Малиновский лучший вариант!
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 30.03.2021 20:02
    +5
    Ну если на то дело пошло то Зина должен быть максимум четвертым... Хоть я и не болельщик ШД но Степа больше заслуживает повязку.
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 30.03.2021 19:40
    +4
    харизма?....хз....слизнявый он какой то)
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 30.03.2021 19:38
    +4
    А я вважаю, що капітана має обирати команда. Призначати капітана вольовим рішенням, значить ображати неформальних лідерів команди.,
    А який із Зіни капітан, ми побачили в матчі з фінами...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 30.03.2021 19:32
    +3
    Малиновский лучший вариант!
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 30.03.2021 20:12
    +2
    D.Lanskoy, 30.03.2021 19:53
    Согласен с капитанством Зинченко. По сути, только он играет в основе гранда у сильного тренера, то есть, у него самый большой опыт выступления на высшем уровне. Плюс, он универсальный игрок, в МанСити играет в обороне, а в сборной исполняет в том числе и атакующую роль. И в сборной он уже опытный игрок, прошедший минимум 2 цикла. Может быть и Малиновский, не возражаю, он в этой молодой команде тоже опытный игрок из топ-чемпионата. Но пока Зинченко предпочтительнее. Вернется Степаненко - возможно, это будет правильный вариант, он самый зрелый и опытный.
    Причем тут где и за кого он играет, капитан - это тот кто имеет авторитет в команде. Да, игра в гранде способствует авторитету, но это еще не все.
    Считаю, тут еще могло сыграть свою роль то, что Зина владеет английским.
    Ссылка
    Дёнчик Крут
    online
      Дёнчик Крут, 30.03.2021 20:29
    0
    И мне выбор понятен!Знание ангийского, авторитет клуба, общительный, на поле то же в роли координатора!Руслан хороший, но он какой-то закрытый, не очень любит общаться!Так что все правильно!
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 30.03.2021 20:20
    0
    Доброгорский Юрий, 30.03.2021 20:02
    Ну если на то дело пошло то Зина должен быть максимум четвертым... Хоть я и не болельщик ШД но Степа больше заслуживает повязку.
    Степа жесткий, но не понятно какой он вернётся после травмы и когда наберёт форму, всё таки возраст уже
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности